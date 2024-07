Campaña de Biden desmiente reportes sobre posible retirada de su candidatura

La campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que los reportes sobre su posible retirada son “falsos” y que el mandatario está decidido a continuar su carrera por la reelección para vencer al exmandatario Donald Trump en las elecciones de noviembre.

Fuentes de la campaña le dijeron a EFE que es “falso” que Biden haya dicho en privado a un aliado clave de su círculo cercano que tal vez no pueda salvar su candidatura, según informó el diario The New York Times.

La cadena CNN añadió posteriormente que Biden reconoció en privado a un aliado que los próximos días son críticos.