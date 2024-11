Bukele enviará a Costa Rica un avión con ayuda humanitaria que ofreció a España

“Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos ; un avión lleno. Lo tenemos listo desde hace días, entiendo que el Gobierno de España por alguna razón no está aceptando ayuda internacional y podemos enviarlo aquí mañana mismo”, dijo Bukele tras una reunión bilateral en San José con el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a nunció este lunes que enviará a Costa Rica un avión con ayuda humanitaria para los damnificados por las lluvias de los últimos días, luego de que, según dijo, España no aceptara ese apoyo tras los daños causados por la dana.

Nayib Bukele le anuncia al presidente de Costa Rica que enviará un avión con rescatistas, medicamentos y ayuda que España aún no acepta. Esto en el marco de las torrenciales lluvias que azotan Costa Rica y que ya ha dejados cientos de damnificados. 🇨🇷🇸🇻 pic.twitter.com/BUXcDAJtPU

Por su parte, Bukele comentó que aún no pueden anunciar nombres de países para conformar esta “Liga”, ya que no los han invitado formalmente, pero puso como ejemplo de prosperidad a Singapur, un país pequeño que ahora está entre las mejores del mundo en educación, salud e ingresos per cápita.

“Vamos a empezar a construir la sede de la Liga. Vamos a sentarnos para invitar a los países que tengan gobiernos que piensen como el nuestro y que quieran llevar a sus ciudadanos lo mejor de la prosperidad, del crecimiento económico, el comercio, la seguridad de que no veamos siempre pasar el progreso”, afirmó el presidente salvadoreño.