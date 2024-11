Nayib Bukele felicita a Donald Trump “presidente electo de Estados Unidos”

En su mensaje habitual contra la inmigración, el candidato republicano Donald Trump afirmó el 19 de julio de este 2024 que el aumento en los índices de violencia en su país se debe al ingreso de criminales provenientes de varios países de América Latina, y puso el inesperado ejemplo de El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, quien este mismo año había participado de una conferencia conservadora en Estados Unidos en la que fue ovacionado por los seguidores trumpistas.

Durante el cierre de la Convención Nacional Republicana, el expresidente afirmó que la disminución de la criminalidad en algunos países de América Latina se debe a la migración de miembros de bandas delictivas hacia Estados Unidos.

En particular, mencionó que en El Salvador -donde Bukele libra una guerra contra las pandillas- y en Venezuela, la criminalidad caía “porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América”.

“Hay un país que me gusta mucho, el presidente tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país, su criminalidad está bajando, él dice que los entrena y vengo leyendo esto hace dos años y dijimos: ‘vamos a ver de qué se trata’ y me di cuenta que no los está entrenando, sino que envía a estos tipos criminales, traficantes, reclusos, a Estados Unidos. Él no lo dice, trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso”, expresó Trump en referencia a Bukele.