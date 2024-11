Asesinato de un joven hijo de jefe policial y denuncias en su contra intrigan a Colombia

“Nosotros no queríamos matar a un muchacho porque a nadie se le desea la muerte, yo quería era hablar con él, tal vez cachetearlo porque eso no se hace, pero jamás íbamos a saber que llegaría con un policía que no estaba en sus cinco sentidos, que estaba drogado y que todo se iba a tornar así, que él mismo mató al que tenía que defender, él mismo baleó a mi hermano”, agregó la mujer a la emisora.

Por su parte, la madre de Rincón, Dina Morales, dijo hoy a Noticias Caracol que en mayo pasado su hijo había denunciado la suplantación de uno de sus perfiles en redes sociales y afirmó que al joven le tendieron una trampa.

“Si ellos dicen que lo querían confrontar, a mí me parece que eso es mentira, porque si yo voy a confrontar a alguien, por más rabia que tenga, no me voy armada (...) Para mí todo esto es una mentira, a mi hijo le pusieron una trampa. ¿Con qué fin? No lo sé”, dijo.

Sobre la posibilidad de que haya sido el propio guardaespaldas quien le propinó el disparo a su hijo en su afán por protegerlo durante la riña, Morales asegura que Rico siempre lo cuidó y que considera esa posibilidad “una hipótesis y una mentira”.

“Necesito que Colombia se ponga la mano en el corazón”, dijo Morales en un video grabado en el que pidió: “Dejemos que sean las autoridades quienes se encarguen de decir realmente qué fue lo que pasó. No me expriman, no nos expriman más la herida”. EFE