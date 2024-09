Argentina afirma que no le importa las “pavadas” que diga el Gobierno venezolano

Es todo una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión del avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país”, dijo este viernes Adorni.

El portavoz señaló que las órdenes de detención no merecen comentario alguno porque “provienen de una dictadura” y es “algo estúpido”.

Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y “otros cabecillas del régimen”, ante “el agravamiento de la situación” tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.

Adorni reiteró este viernes que las elecciones fueron “irregulares” y, pese a que el Gobierno argentino reconoció el mes pasado al candidato antichavista Edmundo González Urritia como ganador de los comicios, argumentó que deben ser los “mecanismos de Venezuela” los que definan si el líder opositor ganó los comicios.”

No tenemos hoy una posición de legitimar a un candidato. Obviamente, para nosotros las elecciones no las ha ganado el dictador. Fueron unas elecciones viciadas de corrupción y Maduro no fue el que la gente eligió. Pero eso no tiene nada que ver con que nosotros podamos reconocer hoy a un presidente electo”, argumentó.