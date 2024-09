AMLO dice que “no hay muchos homicidios” pese a violencia del narco en Sinaloa

“Se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe, no tan abierta, no tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente, y también para evitar la confrontación”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

El mandatario dijo a los narcotraficantes que “tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos”, pero insistió en que “es un asunto de ellos”.