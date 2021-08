Biden cree que los talibán afrontan una "crisis existencial" sobre su legitimidad

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró hoy que no cree que los talibán hayan cambiado, pero apuntó que enfrentan una "crisis existencial" acerca de si quieren ser reconocidos como un "Gobierno legítimo" e integrarse en la comunidad internacional.



En una entrevista en el programa Good Morning America de la cadena ABC, que emitió este jueves de manera íntegra, Biden reconoció que no considera que los talibán sean diferentes tras los 20 años de guerra y presencia militar estadounidense en Afganistán.

PUEDE LEER: México supera los 250 mil muertos por covid con una tercera ola en ascenso



"Pero esta es la cuestión. Creo que están pasando una especie de crisis existencial sobre si quieren ser reconocidos por la comunidad internacional como un Gobierno legítimo", afirmó Biden.



A juicio del mandatario, los talibán siguen centrados en sus creencias, aunque "también están preocupados de si hay comida para comer, ingresos para hacer dinero, gestionar una economía, si pueden mantener unida a una sociedad que dicen amar tanto".



Biden insistió en que la decisión de salir de Afganistán tras 20 años de presencia militar es la "correcta" pese a las escenas caóticas de evacuación que se viven estos días en el aeropuerto de Kabul, con miles de afganos tratando de escapar del nuevo Gobierno talibán.

También: ¡Aferrados al poder! El continuismo se afianza en el seno del Chavismo



Ante las críticas de abandonar a las mujeres y niñas al régimen fundamentalista, Biden señaló que la idea de que se pueden "defender los derechos de las mujeres en el mundo con la fuerza militar no es racional".



"La manera de encararlo no es con una invasión militar. Es a través de la presión diplomática de la comunidad internacional", subrayó.



Joe Biden dejó claro que su objetivo es completar las evacuaciones antes del 31 de agosto, pero si eso no es posible se determinará "en ese momento" quién queda por ser evacuado y qué deben hacer las tropas.



Al hablar de la posibilidad de extender la presencia militar de EEUU, Biden solo mencionó a la necesidad de evacuar a los ciudadanos estadounidenses y no habló de los afganos que han trabajado con las tropas de sus país durante los últimos 20 años.

Además: Mercenarios colombianos confiesan que asesinaron al presidente de Haití



Según el gobernante, todavía hay en Afganistán entre 10.000 y 15.000 estadounidenses que necesitan ser evacuados, además de entre 50.000 y 65.000 afganos y sus familias a quienes Estados Unidos quiere sacar del país.



Los talibanes tomaron el pasado domingo el control de Kabul después de que sus combatientes entraran en la capital sin encontrar resistencia, con casi todas las provincias bajo su control, y tras la huida del hasta ahora presidente afgano, Ashraf Ghani.