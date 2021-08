"Han masacrado a nuestra gente": Cineasta describe el terror en Afganistán:

Kabul, Afganistán.

Los talibanes tomaron Kabul. Se adueñaron de la sede del Gobierno afgano y sembraron el terror en ese país. Una de las grandes preocupaciones a nivel internacional es el retroceso con respecto a los derechos de la mujer.

La directora de cine afgana y actual directora general de Afghan Film, Sahraa Karimi, describió la grave situación en su país, a través de una carta que facilitó al periódico colombiano El Tiempo.

La cineasta dijo que la llegada de los talibanes, un grupo extremista de ese país, ha sido brutal y que han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos en apenas unas cuantas horas desde que se desató el caos en las calles de Kabul y otras ciudades.

Karimi relató que una de sus mayores preocupaciones es la censura contra las mujeres. Dijo que no está de acuerdo con que Estados Unidos retire sus tropas de Afganistán y que es una "traición" a su pueblo.

En ese sentido, Karimi pide en su carta la ayuda de la comunidad internacional y de los medios de comunicación para aplacar la crisis en el país de Medio Oriente.

Esta es la carta completa:

Mi nombre es Sahraa Karimi, una directora de cine y actual directora general de Afghan Film, la única compañía cinematográfica de propiedad declarada establecida en 1968. Les escribo con el corazón roto y la profunda esperanza de que puedan unirse a mí para proteger a mi hermosa gente, especialmente a los cineastas de los talibanes.



En las últimas semanas, los talibanes se han hecho con el control de tantas provincias. Han masacrado a nuestra gente, secuestraron a muchos niños, vendieron niñas como novias a sus hombres, asesinaron a una mujer por su atuendo, hirieron los ojos de una mujer, torturaron y asesinaron a uno de nuestros queridos comediantes, asesinaron a uno de nuestros poetas historiadores, asesinaron al jefe de cultura y medios de comunicación del gobierno; han estado asesinando a personas afiliadas al gobierno, colgaron a algunos de nuestros hombres públicamente, han desplazado a cientos de miles de familias.

Las familias se encuentran en campamentos en Kabul después de huir de estas provincias, y se encuentran en condiciones insalubres. Hay saqueos en los campamentos y bebés que mueren porque no tienen leche. Es una crisis humanitaria y, sin embargo, el mundo guarda silencio. Nos hemos acostumbrado a este silencio, pero sabemos que no es justo. Sabemos que esta decisión de abandonar a nuestro pueblo es errónea, que esta retirada precipitada de las tropas es una traición a nuestro pueblo y a todo lo que hicimos cuando los afganos ganaron la Guerra Fría para Occidente.



Nuestro pueblo fue olvidado entonces, lo que condujo al oscuro gobierno de los talibanes, y ahora, después de veinte años de inmensos logros para nuestro país y especialmente para nuestras generaciones más jóvenes, todo podría perderse de nuevo en este abandono.



Necesitamos su voz. Los medios de comunicación, los gobiernos y las organizaciones humanitarias mundiales guardan convenientemente silencio como si este "acuerdo de paz" con los talibanes fuera alguna vez legítimo. Nunca fue legítimo. Reconocerlos les dio la confianza para volver al poder.



Los talibanes han estado brutalizando a nuestro pueblo durante todo el proceso de conversaciones. Todo lo que he trabajado tan duro para construir como cineasta en mi país está en riesgo de caer.



Si los talibanes se hacen cargo, prohibirán todo el arte. Yo y otros cineastas podríamos ser los siguientes en su lista de éxito. Despojarán los derechos de las mujeres, seremos empujadas a las sombras de nuestros hogares y nuestras voces, nuestra expresión será sofocada en silencio. Cuando los talibanes estaban en el poder, cero niñas estaban en la escuela.

Desde entonces hay más de 9 millones de niñas afganas en la escuela. Esto es increíble: Herat, la tercera ciudad más grande que cayó en los talibanes, tenía casi un 50 % de mujeres en su universidad. Estos son logros increíbles que el mundo apenas conoce. Solo en estas pocas semanas, los talibanes han destruido muchas escuelas y 2 millones de niñas se ven obligadas a abandonar la escuela de nuevo.



No entiendo este mundo. No entiendo este silencio. Me quedaré y lucharé por mi país, pero no puedo hacerlo sola. Necesito aliados como tú. Por favor, ayúdanos a conseguir que este mundo se preocupe por lo que nos está sucediendo. Por favor, ayúdenos informando a los medios de comunicación más importantes de sus países de lo que está sucediendo aquí en Afganistán.



Sean nuestras voces fuera de Afganistán. Con los talibanes en Kabul, es posible que no tengamos acceso a internet ni a ninguna herramienta de comunicación. Por favor, involucre a sus cineastas, artistas para que nos apoyen a ser nuestra voz.



Esta guerra no es una guerra civil, esta es una guerra por poderes, esta es una guerra impuesta y es el resultado del acuerdo de los Estados Unidos con los talibanes. Por favor, comparta este hecho con sus medios de comunicación y escriba sobre nosotros en sus redes sociales.



El mundo no debe darnos la espalda. Necesitamos su apoyo y su voz en nombre de las mujeres, los niños, los artistas y los cineastas afganos.



Este apoyo sería la mayor ayuda que necesitamos en este momento.



Por favor, ayúdennos a conseguir que este mundo no abandone Afganistán.



Muchas gracias.



Con respeto, Sahraa Karimi