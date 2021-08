Arrestan a pastora acusada de asesinar a su marido con ayuda de sus hijos

Río de Janeiro, Brasil.

La pastora evangélica, cantante gospel y exdiputada brasileña Flordelis dos Santos de Souza, acusada de haber mandado a matar a su marido con la complicidad de algunos de sus hijos, fue detenida este viernes, dos días después de que el Congreso la despojara de su mandato como legisladora.



La pastora está imputada por el asesinato de su marido, un crimen ocurrido hace dos años, pero permanecía en libertad gracias que contaba con fuero parlamentario, que perdió el miércoles, cuando la Cámara de Diputados, por 437 votos a favor y apenas 7 en contra, la destituyó y la despojó del mandato como legisladora.





La Fiscalía aprovechó que ya nada impedía su arresto y solicitó este viernes la detención preventiva, en lo que fue rápidamente atendida por la Justicia. Menos de una hora después de que un juez penal de Río de Janeiro ordenara su detención, la Policía Civil la arrestó en su residencia, en la vecina ciudad de Niteroi.



"Llegó el día que nadie desea que llegue. Me están arrestando por algo que no hice, por algo que no practiqué. Nos sé para qué, pero me están llevando a la fuerza. Espero la fuerza de ustedes. Oren por mí", dijo la pastora en un vídeo que publicó en las redes sociales y que grabó en el momento en que era detenida.

Puede leer: Extraditan al peligroso narcotraficante alias 'Doble Rueda' a EEUU



La exdiputada es acusada de haber participado en el asesinato de Anderson do Carmo, su marido y también pastor, víctima de 30 balazos en la puerta de la casa en que ambos vivían en Niteroi en la madrugada del 16 de junio de 2019.



Las investigaciones llevaron a la Policía a acusar a Flordelis del asesinato, que habría obedecido a disputas financieras entre ambos y en cuya planificación habrían participado siete de los 55 hijos (51 de ellos adoptados) que tiene la pastora, fundadora de la Comunidad Evangélica Ciudad del Fuego.



Según testigos que han declarado en el marco de la investigación, esa iglesia era centro de rituales de sangre y orgías en las que la propia diputada participaba junto a sus fieles y algunos miembros de su familia.



Flordelis, de 60 años, había adoptado a Anderson do Carmo, 18 años más joven, cuando él era adolescente, pero acabaron contrayendo matrimonio en 1994 y juntos le dieron forma a una carrera que la proyectó como cantante gospel primero y como pastora después.

Además: Robo en una enorme mansión del emir de Catar



Luego decidió probar suerte en la política y en 2018 fue elegida diputada federal por el Partido Social Democrático (PSD), que apoyó la candidatura del actual presidente, Jair Bolsonaro, que tuvo entre su base a decenas de pastores evangélicos.



Flordelis está imputada desde el año pasado por homicidio calificado, asociación delictiva, falsedad ideológica y documental, así como por intento de homicidio, pues, según sostiene la Policía, había tratado de envenenar a su marido antes del asesinato.