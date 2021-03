Biden afirma que Putin es un asesino que pronto pagará por sus crímenes

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que concuerda con la afirmación de que su par ruso Vladimir Putin es un "asesino" y advirtió que "pagará las consecuencias" por presuntamente tratar de socavar su candidatura en las elecciones de 2020, según una entrevista difundida el miércoles por la cadena ABC.



Interrogado por el periodista que le pregunta si piensa que el presidente ruso "es un asesino", Biden responde "Sí, lo pienso".



La declaración marcó un gran contraste con la firme negativa de su predecesor, Donald Trump, a decir algo negativo sobre el presidente ruso.



Biden dijo que había hablado con Putin en enero después de asumir el cargo.



"Tuvimos una larga charla, él y yo, lo conozco relativamente bien", dijo Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017)



"Le dije 'te conozco y me conoces. Si establezco que esto ha ocurrido, prepárate'", dijo Biden.

Biden no especificó si se refería a la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses o a otros comportamientos que Estados Unidos cuestiona, como el envenenamiento y encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni.



Rusia reaccionó con furia a los comentarios de Biden sobre que Putin es un asesino.



"Biden ha insultado a los ciudadanos de nuestro país con su declaración", escribió en su canal de Telegram el presidente de la Cámara Baja, Viacheslav Volodin, quien añadió que los ataques a Putin son "ataques a nuestro país".