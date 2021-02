El ‘Marro‘ pasa a puro medicamentos y en aislamiento

Altiplano, México

Un juez federal ordenó administrarle a José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, medicamentos para controlar sus niveles de colesterol, así como cesar cualquier posible maltrato, segregación o tortura en el Penal del Altiplano.

Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales en Toluca, concedió una suspensión que interrumpe cualquiera de los actos de los que supuestamente es víctima el presunto criminal en el interior del centro penitenciario.

"Se concede... la suspensión de plano y de oficio, para el efecto de que los actos reclamados consistentes en la orden de tenerlo apartado de la población, segregado, malos tratos y tortura de los que aduce se encuentra siendo objeto cesen de inmediato", acordó el juez.

"Por lo que hace al acto reclamado consistente en la negativa a suministrarle el medicamento necesario para su tratamiento de hipercolestemia, se concede la suspensión de plano y oficio para que la responsable le otorgue la atención médica al quejoso respecto a sus padecimientos y le suministren los medicamentos necesarios con base a su estado de salud".

Esta determinación fue dictada por el juez en un amparo presentado a nombre de "El Marro", en contra de los actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades penitenciarias.

Sin embargo, debido a que la demanda judicial no fue presentada directamente por el presunto narcotraficante, el juez Rivera López envió a un actuario al Penal del Altiplano para que se presente con "El Marro" y le solicite manifestar si ratifica o no esta solicitud de amparo.

En caso de no ratificarlo, el juez considerará este recurso como "no presentado". Por ahora, mientras se define si continúa o no vigente el amparo, el impartidor de justicia le indicó a las autoridades penitenciarias que queda bajo su cargo y responsabilidad la salud de Yépez.