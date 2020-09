EEUU cambiará formato de debates entre Trump y Biden para evitar caos

Ohio, Estados Unidos.

La Comisión de Debates Presidenciales de EEUU afirmó este miércoles que cambiará el formato de los dos debates restantes de aquí a las elecciones de noviembre entre el presidente, Donald Trump, y el aspirante demócrata, Joe Biden, tras el caos de su primer cara a cara la noche del martes.



En un comunicado, la organización señaló que "el debate de la pasada noche ha dejado claro que debería añadirse una estructura adicional al formato de los debates que quedan para garantizar una discusión más ordenada de los asuntos".



El debate del martes en Cleveland (Ohio) estuvo caracterizado por el caos y las constantes interrupciones por parte de Trump a Biden, que por su parte llegó a perder los papeles en algún momento e insultó al presidente, lo que ha creado polémica por el formato y críticas al moderador, el periodista Chris Wallace, que no logró que ambos hablaran en detalle sobre los asuntos de interés para los votantes.



La Comisión suele trabajar en colaboración con las campañas de los dos candidatos antes de la celebración de los debates para acordar una serie de reglas que rijan el diálogo, y no es habitual que se cambie la estructura una vez que se ha celebrado el primero.



Pese a la controversia por la labor de Wallace, periodista del canal de televisión conservador Fox News, la organización le agradeció por "la profesionalidad y la habilidad que trajo al debate de anoche" y avanzó su intención de "garantizar herramientas adicionales para mantener el orden en los debates restantes".



Por el momento, la Comisión no ha ofrecido detalles sobre cuáles serán los cambios de formato.

El próximo miércoles, está previsto que tenga lugar en Salt Lake City (Utah) el debate entre el vicepresidente, Mike Pence, y la aspirante demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris.



No se espera que Trump y Biden vuelvan a verse las caras hasta el 15 de octubre en Miami (Florida), donde se celebrará en el segundo debate presidencial; que estará seguido de un tercer encuentro que tendrá lugar en Nashville (Tennessee), el 22 de octubre; todo ello antes de los comicios generales, el próximo 3 de noviembre. EFE