Amazon estudia usar centros comerciales para agilizar repartos

Nueva York, Estados Unidos.

Amazon está en conversaciones con Simon Property Group, el mayor dueño de centros comerciales en Estados Unidos, para usar algunos de sus espacios como centros para agilizar la entrega de pedidos, según adelantó este domingo The Wall Street Journal.

Las dos empresas, señala el diario, llevan discutiendo varios meses, ya desde antes del estallido de la pandemia del coronavirus, y han explorado la posibilidad de utilizar tiendas ocupados anteriormente por J.C. Penney y Sears., dos grandes cadenas declaradas en bancarrota.

Ambas empresas han cerrado numerosos establecimientos, en una tendencia que parece afianzarse. En los últimos meses, muchas otras marcas muy arraigadas en Estados Unidos se han declarado también en bancarrota.

Entre otros, han buscado esas protecciones J. Crew, Ann Taylor, Neiman Marcus, Brooks Brothers -la marca de ropa más antigua del país- o la propietaria de Men's Wearhouse.

La posible operación simboliza la transformación que se vive en el comercio minorista, acelerada con el coronavirus, en la que crecen las ventas a través de internet en detrimento de las visitas a los centros comerciales.

Reparto

Para Simon Properties, la alianza con Amazon puede representar una oportunidad de ocupar espacios que están dejando vacíos muchos grandes almacenes y otras tiendas, mientras que para la empresa de Jeff Bezos sería una forma de seguir mejorando su capacidad para el reparto de pedidos.

Amazon lleva años prestando especial atención a lo que denomina la “última milla”, la fase final de la entrega de bienes a particulares y empresas, explorando distintos modelos.

Los centros comerciales ofrecerían a Amazon más espacio de almacenamiento en lugares próximos a los clientes, donde sería fácil para los repartidores cargar y descargar paquetes y acelerar todo el proceso.

Según The Wall Street Journal, que cita a fuentes conocedoras de las discusiones, no está claro si las negociaciones fructificarán o no.