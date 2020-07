Localizan 86 bolsas con restos humanos en el occidente de México  

Guadalajara, México



Autoridades mexicanas localizaron 86 bolsas con restos humanos cercenados en una fosa clandestina ubicada en las afueras de Guadalajara, la capital del estado occidental de Jalisco, informó este jueves la fiscalía local.



El hallazgo ocurrió el 12 de junio pasado, en un predio cercado ubicado en la colonia popular Santa Anita, del municipio San Pedro Tlaquepaque, al sur de Guadalajara.



"Se encontraron un total de 86 bolsas con restos humanos las cuales serán revisadas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses", informó la fiscalía en un comunicado.



Detalló que la localización del terreno derivó de una investigación para localizar a una mujer desaparecida.

Los trabajos requirieron del uso de una retroexcavadora así como de un camión de volteo para la extracción y procesamiento del material recolectado, precisó la dependencia.



Por las condiciones de los restos humanos el proceso de identificación será "mediante genética" ya que no es posible reconocerlos a simple vista, añadió la autoridad.



Actualmente, personal de la fiscalía trabaja en otra fosa hallada el 8 de junio en la colonia de clase baja La Higuera, en el municipio de Zapopan.



En este punto se ubicaron hasta este jueves 50 bolsas con secciones anatómicas en la cisterna de una casa a medio construir y abandonada.



El pasado 20 de junio, el fiscal estatal Gerardo Solís informó que entre enero y mayo se encontraron 215 cuerpos en nueve fosas de la Zona Metropolitana.



Las acciones del crimen organizado no se han detenido en México, pese al confinamiento por la pandemia de covid-19, con más de 5,800 asesinatos entre abril y mayo.



Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de la época lanzó un operativo militar antidrogas, hasta mayo pasado se han registrado 290.474 asesinatos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados a la criminalidad.



Además, más de 60.000 personas se encuentran desaparecidas, la gran mayoría de ellas desde el inicio de la ofensiva militar.