Trump amenaza con cortar totalmente las relaciones con China

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que no quiere hablar "ahora" con su homólogo Xi Jinping, debido al manejo que Pekín ha dado a la pandemia del coronavirus e incluso sugirió que podría "cortar toda relación" con China.



"Tengo una muy buena relación, pero es solo que ahora mismo no quiero hablar con él", dijo Trump a la cadena Fox Business, asegurando que está "muy decepcionado" por el manejo chino de la pandemia.



Consultado sobre si Estados Unidos podría tomar represalias, Trump no dio detalles pero advirtió en tono amenazante: "Hay muchas cosas que podríamos hacer. Podríamos hacer cosas. Podríamos cortar toda relación".

Noticia en desarrollo...