Perú: Largas filas para comprar cerveza en medio de la pandemia del COVID-19

Lima.



El presidente peruano, Martín Vizcarra, criticó el domingo que ciudadanos de su país realicen largas filas para comprar cervezas en pleno estado de emergencia por la pandemia de coronavirus.



"Ayer me llegó un video de una larga cola (fila) que no respetaba la distancia mínima requerida para comprar cerveza, personas con cajas de cerveza cuando estamos en pleno estado de emergencia, cuando estamos con el aumento de casos todavía a un nivel que nos preocupa a todos", dijo Vizcarra durante una conferencia de prensa sobre la evolución del virus en el país.



"Parecía que era un sábado de fiesta al menos en esa urbanización. No hay todavía la conciencia real de la magnitud del problema", manifestó el mandatario.



Las personas no respetaron el distanciamiento social para comprar cervezas.



El hecho se registró en el distrito de Castilla en la región Piura (fronteriza con Ecuador), donde los compradores no respetaron el aislamiento social e hicieron extensas filas para comprar cerveza luego que una vendedora abriera su tienda después de tiempo.



El video donde se observaba a los compradores con envases de cerveza fue difundido por las redes sociales.



Tras este incidente, la empresa cervecera Backus informó que no venderá cerveza en la región Piura, una de las regiones del país con el mayor número de casos de infectados por el nuevo coronavirus después de Lima y Callao.



La comercialización de licores está virtualmente suspendida en Perú debido al confinamiento en los hogares decretado ante la pandemia, con cierre de bares y licorerías.





Por otro lado, Vizcarra anunció que la próxima semana llegarán a su país más de un 1,3 millones de pruebas de descarte entre moleculares y rápidas, para ampliar la capacidad de diagnóstico de la enfermedad.



En Perú rige desde el 16 de marzo y hasta 10 de mayo una cuarentena nacional con toque de queda nocturno y cierre de fronteras.



La orden de confinamiento incluye un toque de queda nocturno, entre las seis de la tarde y las cuatro de la mañana, y restricción de tránsito vehicular todo el día, salvo para casos excepcionales.



También están cerradas las fronteras.



Perú registraba hasta este domingo 27.517 casos confirmados y 728 muertes por coronavirus.