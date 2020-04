Desciende a una decena la cifra de nuevos contagios en China  

Pekín, China.

Los nuevos casos de coronavirus descendieron este miércoles en China hasta 10, seis de ellos procedentes del exterior, frente a los 30 contagios del martes y los 11 del lunes, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.



Si bien el lunes se contabilizaron 7 nuevos contagios a nivel local y 4 importados, y el martes 7 locales y 23 importados, el miércoles la cifra se situó en 4 y 6, respectivamente.



Tres de los cuatro nuevos casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocada por nacionales chinos llegados desde Rusia.

El otro caso corresponde a la provincia sureña de Cantón.



No se produjo ningún nuevo fallecimiento en las últimas 24 horas, se dio de alta a 56 pacientes y no se registraron nuevos casos sospechosos.



El número de casos procedentes del exterior tratados en los hospitales chinos se sitúa en 793, 37 de los cuales están en estado grave, de los 1.616 diagnosticados hasta el momento.



En el foco de la pandemia de la provincia de Hubei no se detectaron nuevos contagios y 28 pacientes fueron dados de alta, en su capital, Wuhan.



En esa provincia permanecen activos 69 casos, todos en Wuhan, dos de ellos en estado grave.



Los infectados "activos" en China son ahora 959, 63 de ellos en estado grave, entre el total de 82.798 casos registrados desde el inicio de la enfermedad, de los que 77.207 han sido dados de alta y 4.632 han muerto.

Un Wuhan un total de 984 personas infectadas sin síntomas permanecen bajo observación, 166 de ellas llegadas del exterior.





La cifra de fallecidos aumentó respecto a los 3.342 contabilizados hasta el recuento del pasado viernes, después de que Wuhan sorprendiera con una revisión de las cifras y añadiera 1.290 víctimas mortales a las 2.579 que se habían anunciado en la ciudad hasta entonces, para alcanzar un total de 3.869.



Por otra parte, se han rastreado un total de 728.049 contactos cercanos a los infectados, de los que 8.429 continúan todavía bajo observación médica.



Respecto de las infecciones asintomáticas, el miércoles se contabilizaron 27 nuevos casos, uno de ellos procedente del extranjero. Un total de 984 personas infectadas sin síntomas permanecen bajo observación, 166 de ellas llegadas del exterior.



En Hong Kong los casos se elevan a 1.033 con cuatro muertes y en Taiwán se contabilizan un total de 426 casos y 6 muertes.



Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).