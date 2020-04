Bukele se burla de opositores: No me secuestraron los extraterrestres

San Salvador.

Enfrentado al poder judicial y legislativo por sus drásticas medidas para frenar el avance de la pandemia de coronavirus en El Salvador, el polémico presidente Nayib Bukele, hizo una pausa en su lucha contra el letal virus para burlarse de sus opositores en redes sociales.

"Los rumores de mi rapto, por parte de extraterrestres, son totalmente infundados", escribió Bukele en su cuenta de Twitter junto a una imagen en la que aparece en la oficina presidencial de El Salvador.

Bukele respondió así a los rumores que circulan desde hace varios días en redes sociales afirmando que el mandatario no se encuentra en el país.

"No entiendo ese rumor de que no estoy en El Salvador. He realizado 4 cadenas nacionales. He estado a cargo de la respuesta ante la pandemia. He sancionado, observado y vetado decretos legislativos, lo que solo se puede hacer estando físicamente en nuestro país", declaró el presidente millennial.





"El aeropuerto está cerrado y hay apps y páginas web donde se puede ver si un avión sale o entra al territorio nacional. Nunca en nuestra historia, un Presidente se había hecho cargo de cada detalle de una crisis como ahora. Mi último viaje fue del 5 al 7 de marzo. Desde entonces, mi esposa, mi hija y yo, hemos estado en nuestro país (no es que ellas tengan que darles cuenta de nada, pero hasta a ella meten en sus rumores asquerosos)", agregó.

El mandatario ha sido criticado por organismos internacionales ante denuncias de posibles abusos cometidos para imponer el cumplimiento de las drásticas medidas oficiales contra el nuevo coronavirus.

Según Bukele, sus opositores son quienes han promovido este tipo de denuncias así como el rumor de que habría salido del país en plena crisis por la pandemia.



"Sé que ya no encuentran con que atacar. Pero ya están cayendo en el ridículo. Sé que solo son el 1% de nuestro país, de acuerdo a la encuesta de ayer de CID Gallup. Pero el 1% de 7 millones son 70,000 personas. Y 70,000 personas pueden hacerle mucho daño a El Salvador", concluyó.

El Salvador registró 237 casos de coronavirus y la cifra de fallecidos se mantiene en 7, informó este miércoles el Gobierno.