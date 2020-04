Taiwán advirtió a la OMS en diciembre sobre epidemia de coronavirus

Taipei, Taiwán.

La polémica entre Taiwán y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sube de tono luego de que las autoridades taiwanesas divulgaran los correos electrónicos en los que Taipei "notificó" a la OMS en diciembre de 2019 sobre la transmisión del coronavirus entre humanos, al estudiar la base de contagios entre el personal médico en Wuhan, cuna de la epidemia en China.

La OMS desmintió el viernes haber recibido la alerta precoz de Taiwán sobre la pandemia que ya se ha cobrado más de 120,000 vidas en el mundo tras su aparición en China en noviembre de 2019.

Este martes, el Centro para el Control de Enfermedades de Taiwán emitió un comunicado revelando el contenido de los correos. "En respuesta a la negación de la OMS de que Taiwán alguna vez lo alertó sobre la posibilidad de transmisión de COVID-19 de persona a persona, el Comando Central del Centro Epidémico".

"Los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán (CDC) se enteraron de fuentes en línea de que había habido al menos siete casos de neumonía atípica en Wuhan, China. En China, el término ‘neumonía atípica’ se usa para referirse al SARS, una enfermedad transmitida entre humanos causada por el coronavirus", reza el comunicado.



"Debido a su experiencia con la epidemia de SARS en 2003, Taiwán realizó un seguimiento atento de la información sobre el nuevo brote. El 31 de diciembre de 2019, Taiwán envió un correo electrónico al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informando sobre su comprensión de la enfermedad y también solicitando más información de la OMS".

“Para ser prudentes, en el correo electrónico nos esforzamos por referirnos a la neumonía atípica, y notamos específicamente que los pacientes habían sido aislados para recibir tratamiento. Los profesionales de la salud pública podían discernir de esta redacción que había una posibilidad real de transmisión de la enfermedad de persona a persona”, indicó la CDC.

Trump amenaza a la OMS

Los señalamientos de Taiwán refuerzan la teoría del presidente estadounidense Donald Trump que acusó a la OMS de favoritismo hacia China, y de haber ayudado a este país a "disimular" la gravedad de la epidemia.



Trump llegó a amenazar con suspender la importante contribución financiera de su país al presupuesto de esta agencia de la ONU.

Además, el gobierno de Trump cita informaciones según las cuales



"Estamos profundamente desconcertados por el hecho de que las informaciones de Taiwán no hayan sido compartidas con la comunidad sanitaria mundial, como refleja la declaración de la OMS del 14 de enero de 2020, según la cual, no hay pruebas de una transmisión entre humanos", indicó la diplomacia de Estados Unidos.



Vea: Más de 120,000 muertos por coronavirus en el mundo



Las relaciones entre la OMS y Taiwán no son buenas pese a que la isla es considerada como un ejemplo en la lucha contra la pandemia, con solo 375 casos confirmados y cinco muertos (según datos hasta el jueves), pese a su proximidad geográfica con China, su primer socio comercial.



China continental y Taiwán son dirigidos por regímenes rivales desde la guerra civil china de 1949. La isla vive de forma autónoma pero Pekín la considera como parte del territorio chino.