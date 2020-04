Nueva York registra casi 3,000 muertes por coronavirus y supera los 100 mil contagios

Nueva York, Estados Unidos.



Nueva York, el epicentro del brote de COVID-19 en EEUU, sigue reportando récord en las cifras y es que el número de muertes y contagios por coronavirus subió de manera alarmante las últimas 24 horas.



La cifra de contagios con coronavirus en Nueva York superó los 100,000 casos este viernes. El gobernador Andrew Cuomo confirmó en su reporte diario que en las últimas 24 horas se registraron 10,482 nuevos contagios y 562 muertes en el estado.



Lea más: España suma otras 932 muertes por coronavirus mientras se plantea extender el confinamiento



El total desde que se desató la pandemia asciende ya a 102,863 casos positivos y 2,935 decesos.



Un paciente con coronavirus es trasladado en una camilla en Nueva York. Foto: AFP



Nueva York se cubre el rostro para protegerse contra el coronavirus

Con bandanas camufladas, máscaras quirúrgicas u otras hechas en casa con viejas sábanas, los neoyorquinos, en el ojo de la tormenta de coronavirus en Estados Unidos, intentan adaptarse a las nuevas recomendaciones. Todo sirve, y algunos hasta sugieren... un sujetador cortado al medio.



Mitch Cassel, un oftalmólogo de 64 años que trabaja en el Rockefeller Center, se puso por primera vez su máscara este viernes para ir al banco y comprar comida.



Lea más: Muere tripulante de crucero de Royal Caribbean anclado en costas de Florida

"La salud es riqueza ahora", dijo a la AFP en la fila de un almacén.

Cassel sigue las últimas recomendaciones del alcalde de la ciudad, que registra ya más de 2,900 muertos por el virus, pero dijo que no comprende por qué el porte de máscaras y el confinamiento no son aún medidas nacionales.

"El presidente ha hecho un muy mal trabajo a la hora de comunicar", lamentó. "Los protocolos son inconsistentes".



Personal médico traslada una camilla en Nueva York. Foto: AFP

Al inicio de la pandemia, las autoridades dijeron que no era necesario usar una mascarilla si uno no está infectado con el Covid-19 ni está en contacto con personas infectadas. A raíz de la escasez de máscaras, existía el temor de que no alcanzaran para el personal médico.