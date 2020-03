La OMS desaconseja el ibuprofeno para tratar el coronavirus

Londres, Reino Unido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este martes a la gente que tiene síntomas de nuevo coronavirus que no use ibuprofeno para paliarlos.



En paralelo, las autoridades francesas advirtieron que los medicamentos anti-inflamatorios podrían empeorar los efectos de la covid-19.



Las advertencias del fin de semana del ministro francés de Sanidad, Olivier Veran, seguían un reciente estudio de The Lancet publicado el miércoles que emite la hipótesis que una enzima que estimula el ibuprofeno y otros medicamentos similares podría facilitar y empeorar las infecciones por el virus.





El portavoz de la OMS, en Ginebra, Christian Lindmeier, dijo a la prensa que los expertos de la ONU "están estudiando la cuestión".



"Mientras tanto recomendamos usar parecetamol y no usar ibuprofeno como automedicación. Es importante", dijo.

Niña se agrava por tomar ibuprofeno

También señalo que si el ibuprofeno fue "recetado por profesionales de la salud, entonces naturalmente es cosa suya".



El ministro francés indicó en un tuit que el ibuprofeno y otros medicamentos similares pueden ser "un facto agravante" en las infecciones por coronavirus.

En Inglaterra, una niña de cuatro años se enfermó gravemente después de recibir este analgésico.



El padre de la pequeña Amelia Milne afirmó que su hija presentaba tos y fiebre, los síntomas característicos del letal virus, por lo que decidió automedicarla con ibuprofeno para aliviar sus dolencias.



Sin embargo, en lugar de hacerla sentir mejor, el analgésico le hizo subir la temperatura y comenzó a temblar abruptamente y luego a vomitar.