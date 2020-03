"Los médicos han comenzado a decidir quien vive y quien muere": Estadounidense en Italia

Roma, Italia.

Italia intenta contener la propagación del coronavirus con medidas extremas, manteniendo en cuarentena a los 60 millones de habitantes del país y cerrando todos los negocios tras registrarse más de 800 muertos por el letal virus.

La estadounidense Cristina Higgins, una de las ciudadanas en cuarentena en Italia, compartió un escrito en redes sociales para alertar sobre la gravedad de la emergencia que enfrenta el país europeo por el Covid 19.

"Les escribo desde Bérgamo, Italia, en el centro de la crisis por el coronavirus. Los medios de comunicación en los Estados Unidos no han captado la gravedad de lo que está sucediendo aquí. Cada uno de ustedes, hoy, (no el gobierno, ni el alcalde), cada ciudadano tiene la oportunidad de tomar medidas que evitarán que la crisis italiana se convierta en la realidad de su propio país", comienza alertando Higgins en una publicación en su cuenta de Facebook.

Higgins se encuentra en cuarentena con sus tres hijos en Italia.

"La única forma de detener este virus es limitar el contagio. Y la única forma de limitar el contagio es que millones de personas cambien su comportamiento hoy. Si se encuentra en Europa o EEUU, está apenas a unas semanas de vivir la situación que tenemos ahorita en Italia", agregó.

Después de China, Italia es el segundo país en el mundo más afectado por la pandemia, con 827 muertos y 12,462 casos, según un balance publicado el miércoles por la noche.

Sistema de salud amenaza con colapsar

A continuación el testimonio de Higgins que se ha compartido más de 150,000 veces en Facebook y en medios de comunicación de todo el mundo.

"Los puedo escuchar diciendo 'es solo una gripe. Solo afecta a las personas mayores con enfermedades previas', pero hay 2 razones por las cuales el coronavirus ha puesto a Italia de rodillas. Primero, es una gripe devastadora. Cuando las personas se enferman, necesitan semanas en cuidados intensivos, y segundo, debido a la rapidez y eficacia con que se propaga. Hay un período de incubación de 2 semanas y muchos de los que lo tienen nunca muestran síntomas.





"Cuando el primer ministro Conte anunció anoche que todo el país, con 60 millones de personas, se cerraría, la línea que más me llamó la atención fue "no hay más tiempo". Porque para ser claros, este cierre nacional es un granizo. Lo que quiere decir es que si el número de contagios no comienza a disminuir, el sistema de salud de Italia colapsará.



Por qué Hoy las UCI en Lombardía están al máximo, más que a capacidad. Han comenzado a colocar unidades de UCI en los pasillos. Si los números no bajan, la tasa de crecimiento del contagio nos dice que habrá miles de personas en cuestión de una semana. dos semanas quien necesitará cuidado ¿Qué sucederá cuando haya 100 o 1000 personas que necesiten el hospital y solo queden unos pocos lugares en la UCI?



El lunes, un médico escribió en el periódico que comenzaron a decidir quién vive y quién muere cuando los pacientes se presentan en la sala de emergencias, como lo que se hace en la guerra. Esto solo empeorará.



Y, por último, para aquellos que dicen que esto es solo algo que les sucede a las personas mayores, a partir de ayer los hospitales informan que pacientes cada vez más jóvenes, 40, 45, 18, están llegando para recibir tratamiento.



Tiene la oportunidad de marcar la diferencia y detener la propagación en su país. Presiona para que toda la oficina trabaje en casa hoy, cancela fiestas de cumpleaños y otras reuniones, quédate en casa tanto como puedas. Si tiene fiebre, fiebre, quédese en casa. Empuje para el cierre de escuelas, ahora. Cualquier cosa que pueda hacer para detener la propagación, porque se está extendiendo en sus comunidades, hay un período de incubación de dos semanas, y si hace estas cosas ahora puede comprar el tiempo de su sistema médico.



Y para aquellos que dicen que no es posible cerrar las escuelas y hacer todas estas otras cosas, bloquear Italia estuvo más allá de la imaginación de cualquiera hace una semana.Pronto no tendrás otra opción, así que haz lo que puedas ahora".

Vea: EEUU advierte que crisis por coronavirus empeorará el próximo mes