Trump descarta sacar tropas de Irak y retira su amenaza a monumentos de Irán

Washington, Estados Unidos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes que planee sacar próximamente a las tropas estadounidenses de Irak y retiró su amenaza de atacar objetivos culturales iraníes, al comprometerse a "obedecer las leyes" internacionales en ese sentido.

Un día después de que un error del Pentágono generara confusión sobre la permanencia del Ejército estadounidense en Irak, Trump intentó despejar las dudas durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.



"En algún momento queremos salir (de Irak), pero este no es el momento adecuado", subrayó Trump, al añadir que esa retirada "sería lo peor que le puede pasar a Irak" porque ampliaría la "presencia" de Irán en el país.

CONFUSIÓN SOBRE LAS TROPAS EN IRAK

Estados Unidos tiene entre 5,000 y 6,000 militares en Irak, según distintas estimaciones, y el asesinato el pasado día 3 del general iraní Qasem Soleimaní en una operación estadounidense en Bagdad ha aumentado la presión en el país a favor de una retirada de las tropas internacionales.

Sin embargo, la Casa Blanca y el Pentágono se han esforzado en zanjar las dudas respecto a un posible repliegue generado por la publicación este lunes de una carta del general de brigada estadounidense William H. Seely III, comandante del llamado Grupo de Trabajo en Irak.



El Pentágono afirmó después que esa misiva, en la que Seely anunciaba al Ministerio de Defensa iraquí un movimiento de las tropas en el país, era un "borrador" que se publicó "por error" y no llegó a enviarse a Bagdad.

"Esa carta no estaba firmada y no sé si era falsa", afirmó hoy Trump.

RESPETO AL PATRIMONIO CULTURAL

El mandatario también dio marcha atrás a una de sus declaraciones más polémicas de los últimos días: su amenaza de atacar monumentos iraníes si Teherán responde militarmente al asesinato de Soleimaní.

Esa advertencia alarmó a la Unesco y llevó este lunes al secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, a asegurar que su Gobierno respetará las "leyes sobre conflictos armados" que exigen respetar el patrimonio cultural en caso de conflicto.



Uno de los objetivo amenazados por EEUU era Persépolis, la famosa ciudad capital del Imperio Aqueménida (550 a.C.-331 a.C.)

Trump reconoció hoy finalmente que, "según varias leyes", Estados Unidos debe "ser muy cuidadoso con la herencia cultural".

"Si eso es lo que dice la ley, a mí me gusta obedecer la ley. Pero piensen en esto: Ellos matan a nuestra gente, vuelan a nuestra gente por los aires y se supone que tenemos que tener mucho cuidado con sus instituciones culturales. Pero lo acepto, me parece bien", agregó.



El presidente se pronunció así después de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, considerara que la amenaza de Trump a los monumentos iraníes "no es apropiada".



¿UN DIÁLOGO CON IRÁN?

En una rueda de prensa este martes en el Pentágono, Esper ofreció a Irán la posibilidad de conversar "sin condiciones previas" para reducir las crecientes tensiones.

"Hay una salida enorme que Teherán tiene enfrente ahora mismo, y es la de rebajar las tensiones, la de enviarnos el mensaje de que quieren sentarse y conversar sin condiciones previas con EEUU para buscar un camino mejor", dijo el secretario de Defensa.

Esa vía, precisó, implicaría que "se comporten más como un país normal, y presumiblemente les liberaría de las sanciones económicas, y permitiría al pueblo iraní llevar la vida que quiere vivir, con libertad, prosperidad y con las cosas que quieren la mayoría de los seres humanos".



Es improbable que esa oferta tenga un cálido recibimiento en Irán, cuyo ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, acusó hoy a Estados Unidos de involucrarse en "terrorismo de Estado" durante una entrevista con la cadena de televisión CNN.

Por su parte, el jefe del Pentágono insistió en que Soleimaní preparaba un ataque en cuestión de "días" y que hay "datos excelentes de inteligencia" confidenciales que lo demuestran.

La Casa Blanca compartirá este miércoles esos datos con los miembros del llamado "Grupo de los 8", compuesto por ocho legisladores de partido demócrata y del republicano en la Cámara Baja y el Senado, que tradicionalmente tienen acceso a información confidencial de la inteligencia estadounidense.