Video: Al menos dos muertos en tiroteo en una iglesia de Texas

Texas, Estados Unidos.

Dos personas murieron y una tercera se encuentra en situación crítica tras registrarse este domingo un nuevo tiroteo en una iglesia de Texas, Estados Unidos, informaron medios locales.



El hecho ocurrió durante el servicio religioso de esta mañana en la Iglesia de Cristo de West Freeway, ubicada a unos ocho kilómetros de Fort Worth.

"Cerca de las 09H57 hora local la policía y los bomberos de White Settlement fueron advertidos de disparos en la iglesia West Freeway Church of Christ", dijo Mike Drivdahl, portavoz del departamento de bomberos de Forth Worth.



"Al llegar al lugar, confirmaron que hubo disparos", agregó.



El tiroteo quedó registrado en una transmisión de video en vivo por las redes sociales de la Iglesia.



Las imágenes muestran a un hombre armado ingresar al templo pasada las 9 am. El atacante abre fuego contra un individuo antes de ser abatido por uno de los cinco feligreses armados en la iglesia.



"Los lugares de oración deben ser sagrados, y estoy agradecido a los miembros de la iglesia que actuaron rápidamente para reducir al atacante y ayudaron a prevenir más pérdidas de vidas", dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un comunicado.

Ken Paxton, el fiscal general de Texas, dijo que la noticia la había provocado "shock y tristeza".



El sábado, en un barrio residencial de Houston, una de las principales ciudades del estado de Texas, al menos dos personas murieron y siete resultaron heridas tras recibir disparos durante el rodaje de un video musical en el que participaban hombres veinteañeros de ascendencia hispana.

Estados Unidos padece una epidemia de tiroteos masivos, que según los defensores de las armas no se vincula a la libre venta y tenencia de ellas.