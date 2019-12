Las reacciones de Trump en las puertas del "impeachment"

Washington, Estados Unidos.



La hora del "impeachment" llegó. Entonces, Donald Trump tuiteó y retuiteó frenéticamente. No hay duda, el presidente estadounidense está irritado.

El temperamental inquilino de la Casa Blanca sabe que este 18 de diciembre de 2019 se convertirá en el tercer presidente de Estados Unidos en enfrentarse a un proceso de destitución, un juicio que permanecerá como una mancha imborrable de su mandato. La fecha formará parte de los manuales escolares y los libros de historia.



Lea más: Cámara Baja de EEUU vota sobre el juicio político a Trump

Pero el presidente de 73 años, dotado de una energía poco común, un gusto innegable por la confrontación y un sentido político real, también quiere usar este día como base de otra pelea, las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020.

Ningún periodista lo vio el miércoles por la mañana en la Casa Blanca, su agenda del día es ligera. El mandatario no tiene ningún acto abierto a la prensa antes de que salga a última hora de la tarde hacia Battle Creek, un pequeño pueblo de Michigan situado a 200 kilómetros al oeste de Detroit, donde tiene previsto dar un mitin de campaña.



Lea más: Trump, a las puertas de un juicio político en EEUU

Preguntada por la AFP sobre la agenda del presidente, Stephanie Grishman, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que "trabajará todo el día", aunque podría ver el debate entre dos reuniones que tiene previstas.

Donald Trump en Twitter

Como de costumbre, la mejor manera de tomarle el pulso al 45° presidente de Estados Unidos es visitar su cuenta de Twitter (@realDonaldTrump ), con 67 millones de seguidores. Y si nos basamos en su actividad en la red social, parece que mantuvo la vista clavada en la pantalla de su televisor durante la mayor parte del día.

La actividad comenzó temprano, a las 07H34 de la mañana en Washington, antes de que comenzara a trabajar la Cámara de Representantes: "Pueden creer que hoy me acusarán la izquierda radical, los demócratas que no hacen nada, ¡Y NO HE HECHO NADA MALO!".





- "Horribles mentiras" -

Trump cita a expertos invitados en Fox News, retransmite ataques contra el exvicepresidente Joe Biden, su posible oponente demócrata en 2020, agradece los mensajes de aliento.

¿Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en el Congreso? "Ella pasará a la historia como la peor presidenta de la Cámara que existe. ¡Ya la echaron una vez!".







Lea más: Pelosi y McConnell, los protagonistas del juicio político a Trump

A veces, la exasperación la expresa en mayúsculas.

"TANTAS HORRIBLES MENTIRAS DESDE LA IZQUIERDA RADICAL, DEMÓCRATAS QUE NO HACEN NADA. ¡ES UN ATAQUE CONTRA ESTADOS UNIDOS Y UN ATAQUE AL PARTIDO REPUBLICANO!".





El exmagnate inmobiliario parece haber batido su propio récord establecido la semana pasada: el número de tuits enviados en un día desde que llegara al poder con 123 enviados el jueves 12 de diciembre.

Pero el presidente, que a final del día estará acusado con toda probabilidad de "abuso de poder" y de "obstruir el buen funcionamiento del Congreso", también usa su red social favorita para galvanizar a su base electoral.



Lea más: Juez de Nueva York desestima nuevo caso por fraude contra Paul Manafort

El mandatario sabe que este es el día más difícil de pasar, que el futuro será favorable para él. En enero, el Senado dominado por los republicanos se unirá a su alrededor y seguramente lo declarará inocente.

Y después Trump reaparecerá en campaña, venderá este episodio como una victoria, la prueba irrefutable de fue víctima de una caza de brujas "sin igual en la historia".

"Estos son uno hechos muy tristes para nuestro país, pero parecen ser muy buenos para mí políticamente", resumió, con una sonrisa, a fines de la semana pasada desde el Despacho Oval.