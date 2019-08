Gillibrand, primera mujer en abandonar la carrera demócrata a la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.



La senadora estadounidense Kirsten Gillibrand, que convirtió el feminismo y la igualdad de las mujeres en un eje central de su campaña presidencial, abandonó este miércoles la carrera para lograr la candidatura demócrata en 2020, lo que deja aún en liza a 20 aspirantes, entre ellos otras cinco mujeres.

En un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, Gillibrand anunció el fin de su campaña, que nunca llegó a suscitar un gran entusiasmo entre los votantes demócratas y que recibió un tiro de gracia esta semana, al no cumplir los requisitos para participar en el próximo debate televisado del partido.

"Creo que es importante aceptar cuándo no es tu momento, y saber cómo puedes ayudar mejor a tu comunidad y a tu país", afirmó Gillibrand en el vídeo.





El presidente estadounidense, Donald Trump, que ha comentado con sorna las últimas bajas en la contienda para arrebatarle el poder en 2020, no tardó en reaccionar a la de Gillibrand, al escribir en Twitter que es "un día triste para los demócratas".

"¡Me alegro de que nunca descubrieran que ella (Gillibrand) era la que más miedo me daba de todos!", ironizó Trump.





La senadora por Nueva York es la primera de las seis mujeres demócratas aspirantes a la Presidencia -una cifra récord- que se retira de la contienda, lo que deja en liza a otras tres senadoras -Elizabeth Warren, Kamala Harris y Amy Klobuchar-, además de a la congresista Tulsi Gabbard y a la activista Marianne Williamson.

Los estrictos requisitos del partido para participar en el próximo debate demócrata, que se celebrará el 12 de septiembre en Houston (Texas) hacen probable que en las próximas horas se reduzca todavía más el abanico de posibles rivales de Trump.

Solo diez aspirantes han cumplido tanto los criterios de donantes únicos como el mínimo de apoyo en las encuestas exigidos para estar en el escenario en Houston, entre ellos tres de las cinco mujeres precandidatas: Warren, Harris y Klobuchar.



Lea más: Hijos de diplomáticos de EEUU en extranjero no tendrán ciudadanía automática

Completan esa lista de clasificados el exvicepresidente Joe Biden, el senador independiente Bernie Sanders, el senador demócrata Cory Booker, el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, el exsecretario de Vivienda Julián Castro, el excongresista Beto O'Rourke y el empresario Andrew Yang.

A falta de que el secretariado del partido (DNC) haga el anuncio oficial, Gabbard, Williamson y el magnate Tom Steyer no han llegado al mínimo exigido en las encuestas; mientras que otros 7 aspirantes -Michael Bennet, Steve Bullock, Bill de Blasio, John Delaney, Wayne Messam, Tim Ryan y Joe Sestak- no han cumplido ningún requisito.



Lea más: Greta Thunberg pide a Trump que escuche a la ciencia al llegar en velero a Nueva York

En una entrevista hoy con el diario The New York Times, Gillibrand dijo que planea respaldar pronto a un aspirante en concreto de los que quedan en liza, y aunque no aclaró si será una mujer, la senadora recordó que ha trabajado mucho para ampliar la representación femenina en el Congreso.

"Creo que las mujeres tienen una capacidad única para unir a la gente y curar a este país. Creo que una mujer candidata sería algo inspirador y emocionante", aseguró Gillibrand. EFE