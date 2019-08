Paraguay decreta emergencia por fuegos en zona compartida con Brasil

Asunción, Paraguay.



El Senado de Paraguay aprobó este jueves por unanimidad decretar el estado de emergencia ambiental en la zona del Pantanal, en el norte del país, donde se han quemado más de 37,000 hectáreas en un incendio que afecta a un hábitat natural compartido con Brasil y Bolivia, donde aún no se ha extinguido el fuego.



Las llamas han arrasado 19,000 hectáreas de bosques en las inmediaciones de Bahía Negra (departamento de Alto Paraguay), donde ya se da por extinguido el fuego, y otras 18,000 en el Cerro Chovoreca, que todavía mantiene las labores de control, según los datos proporcionados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).



El proyecto de ley establece la emergencia en los dos departamentos afectados con el objetivo de "apoyar a los pobladores, productores, organizaciones e instituciones competentes a reforzar los esfuerzos y disponer los recursos para extinguir los focos de incendios".



El documento, que no incluye un presupuesto concreto para combatir el fuego, deberá ser ratificado en la Cámara de Diputados y posteriormente promulgado por el presidente Mario Abdo Benítez, quien establecerá el monto para paliar los efectos de las llamas.



La declaración reconoce los "daños cuantiosos a la producción y a los ecosistemas" que ha provocado este incendio en el Pantanal paraguayo, que alberga a numerosas especies de flora y fauna autóctona.



El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de Paraguay, Joaquín Roa, explicó este jueves a los medios que actualmente no hay "focos preocupantes en el país", aunque se ha establecido la "máxima alerta" durante 72 horas para evitar que aparezcan nuevos conatos de incendio.



"Ya no se observan focos en el territorio paraguayo, lo cual hemos confirmado con los productores y ganaderos de la zona que nos dicen que no se observan fumarolas en este momento", expresó.



Roa indicó que los "vientos en calma" que soplan desde el sur están favoreciendo que el fuego no se extienda de nuevo desde el lado boliviano hacia Paraguay.



La colaboración de los agricultores de la zona del Cerro Chovoreca, donde han movilizado 19 vehículos de maquinaria pesada, ha sido determinante para establecer los cortafuegos e impedir que avance más el fuego.



"El tipo de asistencia que nosotros brindamos en este momento es apoyar con combustible de tipo diésel a las maquinarias que están trabajando", agregó Roa.

Además, el titular de la SEN reconoció que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha establecido contacto con su homólogo boliviano, Evo Morales, para ponerse a su disposición si necesita apoyo.



Roa aprovechó su declaración a los medios para pedir a la población "mucho cuidado" a la hora de realizar la quema de rastrojos o de basura que puedan provocar incendios.



"Las condiciones del clima altamente seco y los fuertes vientos de esta temporada hacen que se tenga que hacer este tipo de quema bajo condiciones estrictamente controladas", alertó Roa.



El Pantanal es un ecosistema lodoso de 340.000 kilómetros cuadrados de extensión que abarca buena parte de la región occidental de Brasil y regiones aledañas de Paraguay y Bolivia.



Este gigantesco humedal alberga a 3,500 especies de plantas, 656 de aves, 325 de peces y 159 de mamíferos, además de decenas de reptiles y anfibios. EFE