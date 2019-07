El Salvador preocupado por redadas en EEUU y pide respeto a DD.HH. de migrantes

San Salvador.



La Asamblea Legislativa de El Salvador expresó este jueves su preocupación ante las redadas masivas en Estados Unidos para combatir la inmigración ilegal, las cuales fueron anunciadas por el presidente Donald Trump y que supuestamente comenzaron el domingo.



Ante este panorama, el Congreso también pidió a las autoridades migratorias del país norteamericano que se respeten los derechos humanos de los indocumentados y que se proteja a los menores de edad, especialmente aquellos que se encuentran en centros de detención "bajo condiciones de hacinamiento".



"La Asamblea Legislativa expresa su preocupación ante las redadas masivas de personas migrantes, iniciadas el pasado 13 de julio en distintas ciudades de la nación norteamericana, y exhorta al Gobierno de EEUU a que respete los derechos de los migrantes, particularmente de la niñez y la adolescencia", manifestó el órgano de Estado a través de un pronunciamiento emitido este jueves.





La declaración fue difundida ante la crisis que afrontan los indocumentados en la nación norteamericana y los migrantes que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos, como "consecuencia de la política migratoria del presidente Trump".



En el pronunciamiento, los 84 diputados del Congreso también solicitaron al Gobierno de El Salvador que, en el marco de sus competencias, "realice las gestiones correspondientes para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en los centros de detención".



Además, piden al Ejecutivo de Nayib Bukele que se gestionen "políticas diplomáticas para garantizar la estabilidad migratoria de los compatriotas residentes en EEUU".



Trump, quien llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 con la promesa de una política de mano dura en materia migratoria, ha declarado una emergencia nacional por la "crisis humanitaria" que, a su juicio, se vive en la frontera con México y ha acusado a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) de no hacer lo suficiente para frenar el flujo migratorio.





Hace unas semanas, alcanzó un acuerdo con el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que reforzara su frontera con Guatemala y acogiera a solicitantes de asilo en EE.UU. en proceso de espera.



Asimismo, anunció redadas que supuestamente comenzarían el domingo en nueve ciudades.



Esas localidades son Nueva York, Miami (Florida), Houston, Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).



No obstante, las autoridades migratorias no confirmaron su inicio y aún no ha trascendido ningún detalle sobre la magnitud del operativo, aunque en Nueva York hubo tres operaciones el sábado sin detenidos.



El mandatario estadounidense subrayó el lunes que las redadas para deportar a "miles" de indocumentados han sido "muy exitosas".



"Las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) han sido muy exitosas, la gente entró en nuestro país de manera ilegal, a muchos de ellos se los llevaron el domingo", dijo Trump a los periodistas en un acto en la Casa Blanca.