Emma Coronel reaparece con nuevo negocio en México

Nueva York, Estados Unidos.

Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, anunció su proyecto de una línea de ropa basada en la polémica figura de su marido, informaron este jueves medios locales.



"El Chapo Guzmán: JGL" es el nombre que ha elegido la esposa del mítico líder del cartel de Sinaloa, quien el pasado 12 de febrero fue declarado culpable por un juzgado de Nueva York y podría ser condenado a cadena perpetua.



Las prendas serán vendidas a través de internet y sus principales mercados serán México y Estados Unidos.





En su cuenta de Instagram, Coronel invitó esta semana a diseñadores de moda "que estén comenzando" a participar en el proyecto.



"Mi meta es proyectar mi estilo y el de Joaquín, pero con agrado de todos, entonces espero contar con sus opiniones", dijo a sus seguidores la joven de 29 años, oriunda del noroccidental estado Sinaloa.



En entrevista con Infobae, indicó sentirse sin miedo ante las críticas que pueda suscitar este proyecto.



"Siempre van a haber personas que tengan algo negativo y positivo que comentar, pero la idea aquí y lo importante es hablar de la compañía y lo que no debemos olvidar es la puerta que la compañía va a abrir para nuevos talentos y de superación", apuntó.



Asimismo, en esa entrevista aclaró que su marca no tiene nada que ver con la marca de ropa y accesorios "El Chapo 701", la cual es promovida por la hija del narcotraficante Alejandrina Gisselle Guzmán.



Con su proyecto, Coronel tiene la ambición de "ayudar a la economía mexicana" y generar empleo en el país.



Este último capítulo de la vida del capo más reconocido de la historia reciente de México se suma a una carrera que el narcotraficante comenzó con 15 años con la siembra de marihuana.



Pronto obtuvo el sobrenombre de "El Chapo", por su baja estatura de 1,67 metros.

En 1980 comienza a trabajar para Miguel Ángel Félix Gallardo, el entonces líder del cartel de Guadalajara y principal narcotraficante de cocaína en México.



Con la caída y encarcelamiento de Gallardo en 1989, "El Chapo" regresa a Sinaloa para liderar allí su organización criminal.



En 1993 es apresado por primera vez y desde entonces hasta 2016 que fue capturado por las autoridades mexicanas protagoniza fugas desde distintas prisiones, la más espectacular en 2016 mediante la construcción de un túnel.



El pasado 12 de febrero fue juzgado en Nueva York y el jurado le declaró culpable de los diez cargos que pesaban contra él como responsable del cartel de Sinaloa, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. EFE