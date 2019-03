Guaidó pedirá al Parlamento decretar "emergencia" por apagón de casi 70 horas

Caracas, Venezuela.



El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por unos 50 Gobiernos, anunció este domingo que solicitará a los diputados decretar "estado de emergencia" para hacer frente a la "catástrofe" que atraviesa el país por un apagón que suma ya casi 70 horas.



El opositor señaló en una rueda de prensa que el Parlamento "sesionará de emergencia (el lunes) para evaluar (decretar) el estado de alarma nacional y tomar las acciones" correspondientes.



"Vamos a solicitar al Parlamento (que decrete la emergencia), debemos atender de inmediato", insistió sin aclarar qué potestades podría obtener el Gobierno interino que dice presidir si fuera aprobado este decreto.





Señaló que la oposición mantiene "conversaciones" con una empresa alemana con capacidad para proveer de manera inmediata plantas eléctricas y otros insumos necesarios estabilizar el sistema.

¿Un ciberataque?



La mayor parte de Venezuela permanece sin electricidad desde el pasado jueves a las 17.00 hora local (21.00 GMT), cuando se produjo una falla en la central hidroeléctrica de Guri, la más importante del país y que abastece del servicio a cerca de 70 % del territorio.



El Gobierno de Nicolás Maduro dijo entonces que esa instalación recibió un "ciberataque" de Estados Unidos, país al que suele responsabilizar de los graves males que sufre Venezuela.



Pero Guaido dijo hoy domingo que el apagón no fue causado por un sabotaje y apuntó a la desinversión y mala gestión como las causas reales de la prolongada caída que experimenta el servicio eléctrico.



Además, criticó la respuesta del Gobierno de Maduro ante la crisis y que se mantenga a la población desinformada.



"¿Cómo es posible que a esta hora no haya un reporte de lo que ocurre en el Guri? Ya basta (Maduro) de esconderte detrás de un psiquiatra", dijo en referencia a los partes que ha ofrecido el ministro de Información, Jorge Rodríguez, desde la falla masiva del jueves.



Asimismo, reiteró su llamado a la Fuerza Armada para que dé la espalda a Maduro y no reprima a la población que se manifiesta en varias zonas del país para exigir el fin de la crisis.



"Ya ustedes saben que quien fue comandante en jefe fracasó, que no puede hablar por él mismo, que ni siquiera les puede dar la cara", dijo en palabras dirigidas a los militares.



Los cortes eléctricos son constantes en Venezuela, un país que padece una acuciante crisis económica pese a contar con la mayor reserva de petróleo en el planeta así como otros recursos.



Aunque se expresan con mayor crudeza en las regiones de la provincia, ya se sienten también en Caracas, la capital del país y sede de los poderes públicos. EFE