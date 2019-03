Cohen abre el debate de “impeachment” contra Trump

Washington.



El explosivo testimonio del exabogado de Donald Trump en el Congreso orilló a la oposición demócrata a abrir el debate de destitución al Presidente, mientras esperan dar el golpe final con las conclusiones del informe de la trama rusa investigada por Robert Mueller.



Michael Cohen, otrora confidente y abogado personal de Trump y su familia, se presentó la semana pasada ante un comité del Congreso de EUA adonde hizo graves acusaciones contra el mandatario involucrándolo en posible conducta ilegal en el ejercicio del cargo.

Cohen, quien en mayo ingresará en prisión para cumplir la condena de tres años que recibió en diciembre por violar las leyes de financiamiento electoral durante la campaña presidencial de 2016, afirmó que los abogados personales de Trump y su familia revisaron su testimonio escrito ante el Congreso en 2017, en el que mintió sobre un acuerdo de bienes raíces en Moscú que se negoció durante la carrera por la Casa Blanca.



También dijo que Trump le ordenó el año pasado que mintiera sobre los pagos secretos hechos a una actriz porno para silenciar sus afirmaciones de una aventura con Trump.



Pero sobre la cuestión clave de si Trump actuó en connivencia con los rusos para ser elegido, Cohen no dio un golpe de gracia.

Según el testimonio de Cohen, Trump estaba al tanto de la filtración de los correos electrónicos del Partido Demócrata que afectaron la imagen de Clinton.

“Se han planteado preguntas acerca de si tengo pruebas directas de que el señor Trump o su campaña hayan colaborado con Rusia”, dijo.



“No, quiero ser claro. Pero tengo mis sospechas”, afirmó.



Cohen dijo que Trump sabía de antemano, a través del consultor político y amigo personal Roger Stone, que WikiLeaks publicaría información perjudicial sobre su rival demócrata Hillary Clinton, obtenida de hackers rusos.



También dijo que creía que Trump fue informado de antemano sobre una reunión en junio de 2016 entre su campaña y una abogada rusa que vendía “basura” sobre Clinton.



Además, Cohen afirmó que autoridades estadounidenses están investigando otras posibles actividades ilegales que implican al Presidente.



Cuando se le preguntó: “¿Hay algún otro acto ilícito o ilegal del que tenga conocimiento con respecto a Donald Trump que aún no hayamos discutido hoy?”, Cohen contestó: “Sí”.



Dijo, sin embargo, que no podía dar detalles porque “son parte de la investigación actualmente en curso en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York”.



Los republicanos arremetieron contra la credibilidad del exabogado calificándolo de “mentiroso patológico” y “soplón”, según las propias palabras del presidente estadounidense.



El exabogado no tiene, sin embargo, ningún interés en mentir una vez más a los parlamentarios, ante quienes testifica bajo juramento, ya que se expondría a una pena de prisión más dura, y se ofreció voluntariamente para una audiencia pública.





Estrategia



La cita de Cohen ante el Congreso, de mayoría demócrata, ocurrió el mismo día que Trump celebraba en Hanói su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un.



El magnate lamentó la agenda del Congreso. “Podrían haberlo hecho un par de días más tarde o la semana próxima. Incluso así habría sido mejor, pues habrían contado con más tiempo”, dijo con cierta amargura.



En principio, la cumbre con Kim en Hanói parecía diseñada para darle a Trump la ocasión de escapar del marasmo en el que se encuentra en Washington; sin embargo, el fracaso del diálogo con el líder norcoreano le sumó nuevas críticas en Estados Unidos. La estrategia demócrata apunta a abrir un proceso de destitución contra el magnate tras ganar la Cámara Baja en las elecciones de noviembre pasado.



La Constitución asigna al Congreso la competencia para iniciar el impeachment para destituir al presidente por “traición, soborno u otros delitos y faltas graves”. Luego se celebra un juicio en el Senado que decide, por mayoría de dos tercios, si condena y destituye al mandatario.



De momento, es casi imposible que un eventual proceso sea aprobado en el Senado, donde los republicanos son mayoría. De momento, los demócratas esperan con ansias el informe de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. De comprobarse que Trump se alineó con el Kremlin para llegar a la Casa Blanca, el proceso dará inicio con un futuro incierto para el magnate.



La estrella en ascenso del Partido Demócrata, la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez afirmó tras el testimonio de Cohen que “sin duda” votaría por destituir a Trump; sin embargo, pidió a su partido calma para actuar, algo que el {residente perdió por completo la semana pasada.