Pelosi apela a los republicanos para impedir "el saqueo" presupuestario de Trump

Washington, Estados Unidos.



La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, llamó este martes a los republicanos a actuar contra "el saqueo" presupuestario que, afirmó, supone la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump, a quien acusó de pretender "usurpar" al Legislativo.



"Esta declaración supone el saqueo de miles de millones de dólares de proyectos de construcción militar urgentemente necesitados", declaró Pelosi durante su intervención en la 59 Conferencia Anual de la Legión Americana celebrada este martes en Washington.



La congresista por el estado de California insistió en que la maniobra de la Casa Blanca, con la que Trump pretende transferir unos 6,600 millones de dólares de los departamentos de Defensa y del Tesoro para financiar su proyecto de muro en la frontera con México, supone una violación de la Constitución y de la separación de poderes.



Pelosi denunció que Trump pretende "usurpar" el poder de una de las tres ramas del Gobierno, la legislativa, algo que atenta contra la voluntad de los fundadores del país, que "no querían un rey" sino un "sistema de separación de poderes sometidos a control".



"No podemos permitir que esto siga adelante porque estos son fondos que fueron aprobados de forma bipartidista en el Congreso y sancionados por el presidente bajo la autoridad de la Constitución (...) Y los legisladores hemos hecho un juramento de respetar y defender la Constitución", indicó.



La demócrata instó a la bancada de la oposición a actuar para salvar el país de "las consecuencias de que cualquier presidente -sea demócrata o republicano, ahora o en el futuro- pueda saquear las partidas presupuestarias acordadas".



"Esta no es una cuestión política o partidista, es una cuestión de patriotismo, de honrar nuestro juramento y defender la Constitución", zanjó Pelosi.



La Cámara Baja tiene previsto someter este martes a votación una resolución legislativa que rechace la declaración de emergencia, una medida que previsiblemente será aprobada por el pleno de mayoría demócrata pero que después deberá pasar a un Senado controlado por los republicanos.