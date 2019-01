Primer grupo de migrantes llega a la frontera con México

Ciudad de México.

Los primeros integrantes de la nueva caravana de migrantes llegaron a ciudad de Tecún Umán fronteriza con México, en su ruta hacia Estados Unidos.



Los indocumentados contaron que decidieron sumarse al éxodo luego de ver varias convocatorias en redes sociales.



Tras recorrer más de 700 kilómetros desde Honduras, los migrantes comenzaron a concentrarse en el Parque Central de Tecún Umán, como lo hicieron las caravanas previas el año pasado.





Integrantes del primer grupo dijeron que esperaran al grueso de la caravana, unos 3 mil según sus propias estimaciones, antes de cruzar a México.



Los hombres, mujeres y niños buscarán ingresar a territorio mexicano en busca de refugio, ante la ola de violencia y la falta de empleo que se vive en su nación.



Luis Enrique Martínez contó que es la segunda ocasión que participa en una caravana. El año pasado viajó en la primera caravana que logró llegar a la frontera con Estados Unidos, sin embargo, Policías Municipales de Tijuana lo detuvieron y entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM) para luego ser deportado.

En esa ocasión viajó solo pero ahora lo acompañan su esposa, dos hijos y un hermano.



"Lo que hace que vuelva a iniciar este viaje es la falta de empleo, la delincuencia, ya que día a día miramos muertos de una o de otra manera y lo que estamos buscando es un bienestar para nuestras familias", expresó.



El hondureño dijo que considera hacer una escala en México antes de seguir hacia el sueño americano ante la promesa de empleo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Ahorita que vamos en esta nueva caravana que no se olvide de su promesa que hizo y que nos dé un bienestar en México", demandó.



Paola Osori, quien salió de San Pedro Sula en Honduras, mencionó que se organizó con un grupo de cinco amigos para iniciar la travesía hacia los Estados Unidos. "Yo me enteré por la redes sociales y me aventuré a dejar mi país por la violencia, la falta de oportunidades y vamos por el sueño americano", confió.