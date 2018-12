Sully, el perro de George Bush que se rehúsa a separarse de su ataúd

Washington, Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses se preparan para dar inicio este lunes al homenaje nacional para George Herbert Walker Bush, el expresidente estadounidense fallecido el viernes a los 94 años, con el traslado de su ataúd de Texas a Washington a bordo del avión presidencial, ofrecido por Donald Trump para la ocasión.

Junto a los restos de Bush viaja también Sully, el perro Labrador que acompañó al exmandatario durante los últimos meses.

Jim McGrath, portavoz de la familia Bush, publicó una imagen de Sully junto al féretro del expresidente con la leyenda: "Misión cumplida".



Sully lleva el nombre del expiloto de aviones comerciales Chesley B. "Sully" Sullenberger III, quien se hizo famoso por el aterrizaje de un avión de pasajeros dañado en el río Hudson en Nueva York y así salvar a 155 personas en 2009.



Es un perro de ayuda altamente entrenado que tras el sepelio del exmandatario regresará al servicio para ayudar a otros veteranos e irá al centro médico militar Walter Reed.



"Aunque nuestra familia extrañará mucho a este perro, nos conforta saber que él llevará la misma alegría a su nuevo hogar, Walter Reed, que la que le dio al (presidente) 41", escribió el expresidente George W. Bush en Instagram.

Al igual que Gerald Ford (2006), Ronald Reagan (2004) o Richard Nixon (1994) antes que él, el 41º presidente estadounidense será enterrado según el protocolo de funerales del Estado, organizado con precisión militar por la fuerza del Pentágono a cargo de la protección de la capital.



El republicano George H. W. Bush había dicho que no votó por Trump en 2016 y lo tachó de "pretencioso", pero el actual inquilino de la Casa Blanca tiene la intención de rendirle todos los honores. Pidió que el Boeing 747 presidencial, apodado Air Force One cuando el mandatario está a bordo, vaya a buscar el ataúd en Texas para llevarlo de regreso a Washington.



George W. Bush, hijo del difunto y también expresidente, y otros familiares deben viajar a bordo del avión presidencial.



El ataúd se exhibirá en una capilla ardiente bajo la cúpula del Capitolio a partir del lunes por la noche. Una guardia de honor vigilará el féretro continuamente durante más de 37 horas, día y noche.



El miércoles, día del duelo nacional, los funerales se llevarán a cabo en la Catedral Nacional, en Washington, como fue el caso de Eisenhower, Reagan y Ford.



El presidente Trump estará presente, al igual que Michelle Obama, que anunció la postergación de la promoción de su libro en Europa, y del ex primer ministro canadiense Brian Mulroney, que pronunciará un elogio fúnebre, según el sitio Politico.



Entonces volverá a casa, en Texas. Después de otro servicio fúnebre en la iglesia episcopal de Saint Martin en Houston, un tren llevará el ataúd al campus de la Universidad de Texas A&M, donde se encuentra la Biblioteca Presidencial George Bush, detrás de la cual será enterrado junto a Barbara, su esposa, que murió en abril, y Robin, su hija, que murió de leucemia a los 3 años.



Ultimas palabras

"No estaba listo para morir cuando falleció Barbara", dijo su mejor amigo James Baker, quien fue su secretario de Estado, el domingo en CNN.

Vea: George H.W. Bush: Diez grandes fechas en la vida del 41° presidente de EEUU



El nonagenario, que padecía una forma de enfermedad de Parkinson que lo postró en una silla de ruedas, había querido pasar el verano en Maine, Kennebunkport, como era hábito. "Pero cuando regresó a Houston estaba más o menos listo para irse, su calidad de vida se había deteriorado mucho", agregó Baker.



El viernes por la mañana, James Baker lo visitó. "¿A dónde vamos, Bake?", preguntó el expresidente. "Al cielo", respondió.



"Bueno, ahí es donde quiero ir".



Sus últimas palabras fueron para su hijo mayor, George W. Bush, en el teléfono. "Te amo, papá, nos veremos en el paraíso", le dijo, según la historia de James Baker. "Yo también te amo", dijo el padre, antes de morir.