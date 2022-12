Hasta ahora, no ha trascendido más información sobre el fallecimiento del periodista pero diversos medios de Qatar han lamentado la noticia.

Grant Wahl , reconocido periodista deportivo estadounidense, murió el pasado viernes cuando presenciaba en el estadio Lusail el partido Países Bajos-Argentina del Mundial-2022, según confirmó su esposa y la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer).

POLÉMICAS

Respecto a Grant Wahl, fue detenido en Qatar el 21 de noviembre por personal de seguridad después de que vistiera una camiseta arcoíris en el partido inaugural entre las selecciones de Estados Unidos y Gales en el estadio Ahmad Bin Ali.

En esa ocasión Wahl dijo que fue retenido y que se le negó brevemente la entrada al partido por la “camiseta con el balón de fútbol del arcoíris” que llevaba.

Según publicó en Twitter, el personal de seguridad le había dicho: “Tienes que cambiarte la camiseta. No está permitido”. “Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era ‘política’ y no estaba permitida”, escribió Wahl.

“Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta”.