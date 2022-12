Desgarrador: periodista mexicana llora eliminación de Qatar

“Hoy no quise ir al estadio, quería como estar tranquila, sola, viendo el futbol, estoy bien triste, la neta sí me dolió un chorro. Ya sé que me veo muy ridícula y ‘cómo lloras por una selección’, pero pues sí, sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho. Amo el futbol, amo a la Selección, amo a mi país, amo verlo jugar”, expresó en el video dirigido a sus 2.2 millones de seguidores en la red social.