Messi sorprende con palabras sobre incidente con Lewandowski

Lewandowski fue a pedirle perdón a Messi, el argentino ni miró al delantero del Barcelona y se quedó viendo al infinito. Tras el final del juego, ambos jugadores se quedaron charlando unos instantes sobre el césped y se abrazaron, sellando las paces.

En zona mixta, Leo Messi fue preguntado por ese momento: “Respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha y no hay problema”, apuntó en los micrófonos de Onda Cero.

‘La Pulga‘ no quiso desvelar lo que había hablado con Lewandowski. “No pasa nada, nada. Él no habla español... y me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”.