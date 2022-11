Cristiano Ronaldo estuvo presente en el primer entrenamiento de la Selección de Portugal en Qatar luego de estar ausente por una gastroenteritis en el último partido de preparación para el Mundial 2022.

Los dirigidos por Fernando Santos, golearon 4-0 a Nigeria el pasado jueves en su la prueba final previo a su debut ante Ghana el 24 de noviembre a las 10:00 am, hora hondureña.

Ronaldo, de 37 años, ha vivido una última semana muy agitada después de haber concedido una entrevista en la que criticó duramente a su club, Manchester United, y que podría provocar su salida de la entidad.

El capitán luso tomó parte en los ejercicios con balón durante el primer cuarto de hora de la sesión preparatoria, abierta a los medios de comunicación, en el lugar de entrenamiento de la campeona de Europa en 2016, a unos 30 km al este de la capital qatarí.

Portugal llegó en la madrugada de este sábado a Doha, menos de 48 horas después del partido contra Nigeria disputado en Lisboa.

Ronaldo no compareció ante la prensa, sino que lo hizo su compatriota Bernardo Silva. “Las noticias que llegan de Inglaterra no tienen nada que ver con la selección, nada que ver conmigo, por lo que no las voy a comentar”, dijo el volante del Manchester City al ser preguntado por la entrevista de Ronaldo a un canal inglés.