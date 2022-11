Faitelson a Canelo: “El dinero no da educación ni inteligencia”

Luego lanzó un dardo a la Fifa. “Lo primero que se debe establecer, y que la Fifa fomenta mucho, es que la camiseta de un equipo de fútbol no es la bandera del país. No hay que confundirse, es exagerado”.

Agregó: “Me queda claro que la Fifa nos quiere confundir con eso, el país no está en juego, lo que está en juego es un balón de fútbol y un banal, burdo, lúdico partido de fútbol. Nada más, no está en juego la patria. Lo del Canelo me parece lamentable”.

Cerró con un riflazo a la educación del boxeador. “Es terrible, él debe de estar arrepentido, pero también es una muestra inequívoca de que el dinero te puede dar poder, el dinero te puede dar valentía, pero el dinero no te da ni educación ni mucho menos inteligencia”.