La subcampeona mundial Croacia y su estrella Luka Modric empezaron su camino en el Mundial de Qatar-2022 con un decepcionante empate sin goles (0-0) en su duelo ante Marruecos, este miércoles en Al Khor.

Este reparto de puntos abrió la batalla en el grupo F, que completan Bélgica y Canadá, selecciones que se enfrentarán este día a partir de la 1:00pm, hora de Honduras.

La igualada entre croatas y marroquíes en el estadio Al Bayt, que el domingo había sido el escenario de la apertura del Mundial, es el tercer 0-0 registrado en este torneo, después del Dinamarca-Túnez y el México-Polonia.

Es el caso de Modric, el faro croata. Elegido el mejor jugador del encuentro, fue de más a menos el jugador del Real Madrid que dio luz ocasionalmente a su equipo. Pero no fue suficiente. El resto no siguió sus momentos de lucidez. No hubo respuesta. Y se apagó paulatinamente, con el paso de los minutos, ante un rival que crecía cada vez con más convicción.