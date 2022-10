Chicharito se sinceró sobre la relación con el Tata Martino y su exclusión de la Selección de México

Atando cabos sueltos. El atacante del LA Galaxy Javier ‘Chicharito’ Hernández rompió el silencio sobre su relación actual con el entrenador de México, el Tata Martino y su exclusión para el Mundial de Qatar 2022.

Después de varios días de incógnita sobre el posible regreso del Chicharito con el combinado azteca, el estratega argentino decidió no incluirlo en la lista preliminar para la cita mundialista.

En una entrevista con el analista de ESPN, Hugo Sánchez para Star+, el delantero se sinceró sobre su relación con el Tata Martino y del por qué fue vetado de la Selección ante el buen momento que vive con el LA Galaxy.

“Hablé con él (Gerardo Martino) hace unos meses, tuvimos dos llamadas, quedaron las cosas claras y se resolvió lo que se tenía que resolver. Yo le llamé, después él me llamó y los dos pensamos que era el momento indicado para que pudiéramos platicar de cuestiones que se tenían que platicar y al final de cuentas todo se resolvió”, comentó el atacante.

Asimismo aclaró que ha dejado de ser tomado en cuenta para jugar con el conjunto azteca porque el entrenador tiene otras opciones para la delantera.

“Él seguirá decidiendo lo mejor para la selección y los delanteros que él crea que lo van ayudar más”, explicó.

SOBRE LOS RUMORES DE SU VETO EN LA SELECCIÓN

Chicharito aseguró que no participó en las negociaciones de los jugadores de la Selección de México con la Federación para mejorar premios económicos, así que se descartó esta razón para no ser considerado en las convocatorias.

“Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar fútbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije ‘mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto’, expresó.

Y finalizó: “Ya no supe qué sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el Tata Martino”.