Hondureñas presentes en Costa Rica Fashion Week

San Pedro Sula. Once diseñadores de países como República Dominicana, España, Chile, Perú y Colombia se presentan desde ayer en una jornada de tres días en Costa Rica Fashion Week.

La hondureña Duly Romero, radicada en España, presentará una versión ampliada de su colección Soñar. Se trata de veinte hermosas piezas que llevan en común una gama de colores empolvados, los volúmenes y las texturas de los tejidos, que nos recuerdan que nunca hay que dejar de soñar.

Duly Romero presentará 20 piezas de su colección Soñar. Fotos: Modelo Carlota, Fotógrafo: Jaime Recarte, Maquilladora: Blanca Dugarte.

En esta oportunidad Romero incluirá accesorios elaborados por la firma Orquídea de Oro de Tegucigalpa, en colaboración con su orfebre Jolibeth Baca Lagos. "Quería tomar en cuenta colaboraciones de Honduras", nos cuenta.

"Hay una chica que hace unas joyas preciosas que se llama Orquídea de Oro y también va a venir a cerrar el desfile la modelo Alejandra Fuentes, ella participó en Miss Honduras, para apoyarnos entre todas para buscar mas visibilidad como hondureñas."

"Quería tomar en cuenta colaboraciones de Honduras, para apoyarnos entre todas y buscar más visibilidad como hondureñas" Duly Romero.

"Es primera vez que me presento a este evento, muy orgullosa de representar la orfebrería de nuestro país con piezas exclusivas diseñadas por su servidora, con materiales hondureños, la satisfacción es más grande al estar al lado de una gran diseñadora hondureña como lo es Duly Romero, le agradezco mucho por haberme hecho la invitación para este evento. Es una muy bonita experiencia porque miro que todo los hondureños, tanto modelos como diseñadores, nos estamos apoyando entre sí para darnos a conocer a nivel internacional", opina Jolibeth.

"La colección tiene aproximadamente un poco más de 16 piezas, ya que algunas tienen pequeñas variaciones ya que el estilo es igual. La colección se llama Orquídeas es una inspiración en la naturaleza en general, en la belleza que hay en las Orquídeas".

"Cuando hice esa colección quise representar mucho la belleza de la flora en nuestro país y es por eso que lleva el nombre de la flor nacional", Jolibeth Baca Lagos.

"Significa un gran logro en términos culturales y económicos, porque diseñadores hondureños tienen la oportunidad de mostrar su talento a nivel Internacional, creo que es momento de comenzar a valorar el talento y la calidad hondureña porque no solo están exponiendo sus piezas, exponen raíces, cultura y arte, existe toda una cadena de valor detrás de cada prenda. Desde hilos hasta asistentes de costura y modelos", nos comenta la Top Model capitalina Alejandra Fuentes.

"Principalmente desfilaré para Duly Romero, voy a tener el honor de cerrar su desfile. Iba modelar para Giannina Azar, porque ya que he tenido el honor de modelar para ella en otras ocasiones pero debido a un cambio inoportuno de mi boleto no llegué a tiempo para la pasarela del jueves. Así que por los momentos voy a modelar para Lina Castillo, Isla and White, Angel Sclesser, Jessica Butrich y Carlo Carrioza."

"Mi carrera de modelaje ha sido bastante inusual, nunca he ido a un casting en mi vida. Pero desde pequeña he tenido la oportunidad de modelar para diseñadores hondureños, después me convertí en reina de belleza y fui Miss Honduras Internacional 2017, a raíz de que ya me conocen en el medio, siempre me llaman para modelar, es digámoslo mi segunda carrera, pero mi diario vivir es en el Instituto Hondureño de Turismo ya que trabajo ahi, y ademas tengo un negocio propio que es una juguetería educativa con productos elaborados aquí en Honduras. En España tuve la oportunidad de modelar en Spring Colors y Costa Brava Fashion Week. Trabajé con diseñadores como Bimba y Lola, Escada, Gianina Azar, Lola Casademunt, Joel Reyes Atelier."

"Significa un gran logro en términos culturales y económicos, porque diseñadores hondureños tienen la oportunidad de mostrar su talento a nivel Internacional", Alejandra Fuentes.





Expositores. Desde hace veinteaños los organizadores de Costa Rica Fashion Week reúnen talento nacional e internacional para desarrollar este magno evento. Se puede ver la transmisión en vivo de sus charlas #SoyCRFW y las pasarelas de #CRFW en su canal oficial de YouTube.

De Colombia se presentan Pepa Pombo, Lina Cantillo, Carlo Carrizosa y Beatriz Camacho.La diseñadora de calzado y accesorios, Jessica Butrich llegará desde Perú. Desde España ,Juan Carlos Mesa quien presentará dos colecciones, una como director creativo de la firma Angel Schlesser y otra con su propia marca Maison Mesa.

La chilena Loraine Holmes y de República Dominicana la marca Isla and White y la diseñadora Gianinna Azar, quien ha tenido la oportunidad de vestir a celebridades como Jennifer López, Britney Spears, Gwen Stefani y Thalía.

Costa Rica Fashion Week se está llevando a cabo desde el cinco y culmina este siete de agosto en la Antigua Aduana.