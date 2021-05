Anuncian a los copresentadores de la Gala Met

Nueva York, Estados Unidos | AFP |



Será la velada de gala más joven y diversa del Museo Metropolitano de Nueva York: sus cuatro copresidentes, anunciados este lunes, tienen menos de 30 años y son la cantante Billie Eilish, el actor Timothée Chalamet, la poeta Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka.



La gala, la mayor fiesta mundial de la moda que se celebra tradicionalmente a inicios de mayo en el Met de Nueva York, fue anulada en 2020 y aplazada este año al 13 de septiembre, siempre y cuando las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de coronavirus lo permitan.



Sus copresidentes honorarios son Anna Wintour, la jefa de redacción de la revista Vogue en Estados Unidos y quien hizo de la gala un evento mundial, el diseñador estadounidense Tom Ford y Adam Mosseri, director de Instagram, auspiciante de la velada.



Ninguno de los cuatro jóvenes copresidentes ha participado jamás en una gala del Met, que se organiza anualmente para recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano, una entidad dedicada a la moda con un presupuesto independiente del museo.



Habituado a la alfombra roja, los atuendos del franco-estadounidense Chalamet, de 25 años, dan mucho que hablar, sobre todo un traje negro con enormes flores rojas de Alexander McQueen que vistió en octubre de 2018 en Londres, o un arnés negro con brillos Louis Vuitton con el que apareció en la ceremonia de los Globos de Oro en 2019, en Los Ángeles.



La poeta afroestadounidense Amanda Gorman, de 23 años, saltó a la fama con su poema "The Hill We Climb" (La colina que trepamos) en la investidura del presidente estadounidense Joe Biden en enero pasado, donde vistió un espectacular abrigo largo amarillo de Prada. También recitó otro de sus poemas durante la final del campeonato de fútbol americano (NFL), el Super Bowl, con un abrigo celeste con pedrería de Moschino y una tiara de perlas.



Billie Eilish, de 19 años, se viste en general con ropa amplia e informal, pero el fin de semana pasado sorprendió a todos en la edición británica de la revista Vogue, de ropa interior ajustada y sexy en crudo y negro, gabardinas largas y zapatos de tacos.



"Mostrar tu cuerpo y tu piel, o no, no debería privarte del respeto de la gente", dijo a Vogue en una entrevista.



Naomi Osaka, de 23 años, la segunda mejor tenista del mundo, acaba de ser designada embajadora de Louis Vuitton. La joven, de madre japonesa y padre haitiano, también colaboró en una línea de carteras y otra de trajes de baño.



La exhibición del Costume Institute de este año tendrá lugar en dos partes: la primera, "En Estados Unidos: el léxico de la moda", se inaugurará el 18 de septiembre y celebrará los 75 años del instituto. La segunda, "En Estados Unidos: una antología de la moda" abrirá el 5 de mayo de 2022, tras una nueva gala prevista para el 2 de mayo de ese año.



Ambas exhibiciones podrán ser vistas hasta el 18 de septiembre de 2022.