El estilo “cut out” para esta primavera

La tendencia cut out es una de las más explotadas en las alfombras rojas y eventos del mundo.

Se trata de las prendas de vestir recortadas, especialmente vestidos, que dejan ver partes del cuerpo en zonas determinadas (espalda, abdomen, hombros).

Es, sin duda, una tendencia de moda seductora, reveladora y atrevida. Ha sido interpretada en numerosas formas para la primavera/verano de 2021 por marcas como Hermes, Fendi, Versace y Christopher Kane.

La apariencia de menos es más toma una nueva definición que no se disculpa y abraza el movimiento Body Positive.

Este promueve de manera positiva la figura femenina sin estereotiparla. En los últimos años, a medida que el amor de la moda por el cut out se fue popularizando en la calle, la tendencia perdió lentamente su frescura, pero los diseñadores de alta gama ahora la están recuperando a lo grande.

Si bien la apariencia es un pilar en los armarios de personas que marcan tendencias como las Jenner-Kardashian y cantantes como Dua Lipa, esta tendencia también apunta a la idea de que nos estamos volviendo más cómodos y seguros con nuestra piel.

¿Cómo es que este estilo se ha vuelto elegante de nuevo? Bueno, la respuesta está en la forma en que los diseñadores lo han reinventado. Vemos elegantes vestidos para la noche o coctel en sus colecciones, así como en versiones casuales.





¿Cómo usarlo?



Hay algo muy importante que debemos recordar, y es que más es menos. Si utilizas unos de estos, búscalos en un largo ya sea maxi o a la rodilla; si ya tienes toda la espalda descubierta, no optes por un vestido muy corto, hay que dejar un poco a la imaginación. Es muy importante el balance, que solo se vea lo que deseas mostrar.



Los tops con cortes no se deben opacar mezclándolos con piezas con mucha joyería.Para que no muestres la parte de atrás del sostén con uno de estos vestidos, opta por un bralette o tube top.



Hay cortes que no nos benefician a todas, ya que no hay cuerpos idénticos, así que elige la pieza que se vea bien en ti.

El estilo cut out se puede aplicar en calzado, blusas, trajes de baño, sacos y hasta faldas.