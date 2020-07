Los pros y contras de no pintarte las canas

Las canas son un tema importante conforme avanza la edad, el gran dilema es dejar el cabello gris o cubrirlas con tinte.



Seguramente no sabes que las canas se han vuelto tendencia y, en la actualidad, son más las mujeres que prefieren no teñirse el pelo y hacer una transición completa.



Sin embargo, debes saber que este tipo de pelo requiere mayores cuidados por ser más sensible a la oxidación y, por lo tanto, se vuelve amarillo con mayor facilidad.



Toma en cuenta que si tu color natural es de tonalidades oscuras te llevará más tiempo. Es necesario que tengas la mitad del pelo con canas para dejar de teñirte en ese momento. Para evitar el contraste con la raíz, puedes optar por aclarar el resto del pelo.



Otra excelente opción es echar mano de los nuevos métodos de balayage, shadow toning, babylights, etc. para fusionar las canas jugando con diferentes matices del cabello.



Para evitar parecer mayor corta el cabello de forma moderna como un pixie largo con ondas o un bob clásico para añadir movimiento. Aunque el cabello largo no es común en este tono, puedes incluir un flequillo o capas.

Al haber perdido melanina, el cabello gris se reseca fácilmente y es más vulnerable al daño por los rayos UV, entonces, tendrás que usar un protector capilar todo el año.



También puedes mantenerlo hidratado aplicando una mascarilla a la semana. El aceite de coco será tu mejor aliado porque, además, nutre y fortalece la hebra.



En tu rutina diaria tendrás que agregar un shampoo con tonos 'silver' o un matizador para mantener el color uniforme y evitar los tonos amarillos.



Si deseas teñir el pelo, las opciones que se venden en los supermercados son útiles, cómodas y tendrás buenos resultados de color a bajo costo. Inicia aplicando el tinte en la raíz y poco a poco espárcelo en las puntas.



Además, puedes utilizar un champú especial para cabello teñido para mantener el color por más tiempo y añadir brillo a tu melena. Sin embargo, ten en cuenta que tendrás que retocar el tinte cada cuatro semanas, aproximadamente.



¿Ya conoces los tratamientos de pigmentación? es una técnica que ayuda a restablecer el color de cabello para tonos naturales de rubio o castaño. Así, llenan los vacíos de pigmento restaurando el color natural. Desafortunadamente, este método no funciona en todos rojizos o negros.



La cuarentena impide visitar el salón de belleza e ir al supermercado con regularidad, por lo que, el confinamiento puede ayudar a realizar una transición al cabello gris más fácilmente.