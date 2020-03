Aplazan la gala del Met de Nueva York en mayo por el coronavirus

Nueva York, Estados Unidos | AFP |



A raíz del coronavirus y debido al cierre "responsable e inevitable" del Museo Metropolitano de Nueva York, la apertura de la exposición de este año, "About Time: Fashion and Duration", y la gala de apertura "serán aplazadas a una fecha posterior", escribió Anna Wintour, presidenta del Instituto de Vestimenta del Met.



El Museo Metropolitano anunció su cierre la semana pasada, al igual que muchos otros museos e instituciones culturales del país, para limitar el contagio del coronavirus en Estados Unidos, donde ya hay 4.138 casos y al menos 69 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.



La gala del Met reúne cada año a la flor y nata de las celebridades estadounidenses, que acuden a la velada con excéntricos diseños.



Las entradas cuestan 35.000 dólares cada una y se necesitan entre 200.000 y 300.000 dólares para reservar una mesa.



Este año, además de Wintour, la gala del Met debía ser copresidida por la actriz Meryl Streep, ganadora de tres Óscars, así como por la actriz Emma Stone, el dramaturgo, compositor y actor Lin-Manuel Miranda y el director artístico de colecciones femeninas de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière.



La velada a beneficio del Instituto de Vestimenta, conocida como la gala del Met, permite cada año recabar buena parte del presupuesto de esa división del Museo Metropolitano.



Louis Vuitton es socio de la gala, lo que explica el nombramiento de Ghesquière como copresidente.



En cuanto a Emma Stone, es una de las embajadoras de la marca del famoso monograma LV.



La gala, así como la exposición anual que la acompaña, estaba centrada este año en el paso del tiempo. "About Time: Fashion and Duration" era el título de la exposición sobre la evolución cronológica de la moda, con piezas que datan de los años 1870 hasta nuestros días.



Wintour anunció que la revista Vogue difundirá fotos de la exposición en su edición de mayo.