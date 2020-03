“Puffed sleeves”, el poder de las mangas

Una de las grandes tendencias para todo el 2020 es el regreso de las mangas en todas las formas y tamaños, en especial las abullonadas. Grandes, llamativas, de globo, plisadas o con muchos adornos, esta parte superior de las prendas adquiere gran protagonismo para todas las ocasiones, ya sea la oficina o un coctel o hasta un gran baile de noche.



"En el Renacimiento, con el auge de las sedas pesadas que provenían de Oriente, las mangas en Europa comenzaron a ser grandes y se rellenaban con borras de lana. Para el siglo XVII las mangas se sastrean y adquieren volumen en los puños, resultando en lo que conocemos hoy como la manga tipo poeta", afirma el experto en moda Guillermo León.



En el siglo XIX las mangas vuelven a ser aglobadas y comienzan a angostarse de los codos al puño, haciendo la famosa "manga jamón". Algunas veces había que rellenarlas o usar fondos con las mangas acojinadas para darles forma comenta este estudioso.



Y así, en los 80, con el punk llegan las exageraciones en estos elementos de la moda, los cuales se llenan de volumen, telas metálicas y grandes formas de globo que popularizan grupos musicales y estrellas como Madonna.



Hoy, las mangas están presentes en los atrevidos e innovadores diseños que se ven en las pasarelas más importantes. De Chanel a Gucci y de Saint Laurent a Dolce Gabbana, ya sea en vestidos, chaquetas, abrigos y hasta trajes de noche. Además, se trabajan con telas 'inteligentes' que de alguna manera mantienen durante mucho más tiempo su forma.



"Son un símbolo de poder y romanticismo así que en esta época en la cual se busca el empoderamiento femenino, son ideales porque además no se pierde la feminidad al utilizarlas", afirma la experta Mayte Requejo.



Aquí, te mostramos algunas opciones recientes de las pasarelas y colecciones más chic, para que hagas tu elección.



Algunos tips

Se recomienda llevarlas sobre todo si tienes el cuello alto y delgado, con un peinado alto que deje libre los hombros, no muchos accesorios como collares y aretes, y no tener demasiado busto para que luzcan como en las pasarelas.