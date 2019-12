Copia el estilo Glam de Danna Paola

La cantante y actriz mexicana Danna Paola se declara una “fiel seguidora de la moda”, ya que sigue las tendencias “muy de cerca”; aunque reconoce que “siempre” intenta darle un “toque personal” a todo lo que se pone.



Y si algo no puede faltar en el armario de Lucrecia Montesinos, nombre de su personaje en la popular serie Élite, de Netflix, son vestidos, tacones, complementos llamativos y bolsos, prendas que no solo enamoran al personaje ficticio, sino que la propia Danna Paola se declara “superfan” de este estilo.

Las chaquetas llamativas son indispensables en su armario



“En mi armario nunca pueden faltar vaqueros, jerséis y chaquetas, pero sin duda, los tacones son para mí una opción segura para cualquier ocasión”, reconoce la mejicana.



Como amante de la moda, Paola sabe que no solo de prendas se nutre un look, sino que los complementos también son un factor determinante, por lo que la actriz lo tiene claro: “Los accesorios hacen todo, las diademas, por ejemplo, son mis must del momento”.

Look Punk: sombras glitter plateadas con labial durazno, más cresta spike en la línea del pelo.



Influencer. Con más de 14 millones de seguidores en Instagram, Danna se ha tomado muy en serio su papel de influencer. “Soy una figura que usa sus redes como una herramienta muy importante de mi trabajo”. Pero no se deja influenciar por las cifras de su perfil: “Yo no me defino por el número de seguidores, ni por los likes.



Si comparto es porque me fascina hacer fotos y porque soy muy auténtica”. Además, reconoce que ha llegado a un punto en el que puede vivir muy tranquila sin el celular: “Intento fomentar que convivamos y no dependamos tanto de la tecnología”.

Cristales: Debajo del delineado Cleopatra agregó pequeños cristales. Blush marcado y labial nude.



Maquillaje. De su Instagram hemos elegido cuatro tipo de maquillajes ideales para utilizarlos en los festejos decembrinos.



A ella le encanta el maquillaje glitter.Este se caracteriza por la tonalidad multicolor, la pedrería, los ojos ahumados y los labiales de colores intensos. Esta temporada ha adoptado nuevas versiones: purpurina, brillo, pedrería y perlas.



El clásico eyeliner ha pasado a mejor vida y ahora la diversidad es lo que triunfa, siendo la utilización de un pincel fino de pelo sintético el truco para conseguir un rabillo alargado que puede ser, o bien rematado con algún diseño o repasando la esquina del lagrimal con un tono llamativo.

Rojo intenso: Destaca los labios. Sombras terracota, cero delineador, pero sí largas pestañas postizas.