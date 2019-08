Guillermo Irías lanza su primera colección de calzado

San Pedro Sula, Honduras.

El diseñador hondureño Guillermo Irías le acaba de agregar una nueva línea a su marca de moda GIA New York. Se trata de su primera colección de calzado “The sylvester boot” .

“Está inspirada en la era de oro de la música disco, Studio 54, la influencia de los años 70’s y la música del cantante norteamericano Sylvester, con un toque moderno y de lujo”.

“The Sylvester boot” es una bota hecha con 100% cuero italiano y manufacturada por una fábrica de prestigio que produce calzado diseñado por marcas prestigiosas como Prada, Gucci, Fendi. entre otras. "Está diseñada para Gender Neutral o género neutral".

“El Gender Neutral ha regresado nuevamente al mercado de la moda y yo como millennial designer estoy dispuesto a unirme al movimiento y promover la tendencia. La moda se ha convertido en algo más versátil, al igual que ocurrió 40 años atrás cuando Studio 54 y Saturday night fever estaban en su auge. Los flare pants y camisas sedadas que en realidad eran blend de polyester eran llevadas por hombres y mujeres, al igual que vestían zapatos similares con plataforma donde la equidad sobrepasaba el prejuicio del género”.

En exclusiva para LA PRENSA, hoy nos comparte bocetos de la colección couture 2020 de GIA New York.

Próxima colección. En septiembre, Guillermo Irías presentará su propuesta Spring-summer 2020. “Es una colección couture, mi primera colección comercial para novias. Es para la mujer de glamur natural y que no se limita a soñar, la fuente de inspiración viene por mi admiración al diseñador Norman Norell (1900-1972), con un twist de color, elegante, cortes limpios y acabados high-end couture”.

Libro. Este ha sido un año fructífero para la carrera de Irías. Por ejemplo, "desde este año soy miembro de FGI (The Fashion Group International), una organización conformada por profesionales de la industria de la moda de la que forman parte diseñadores de reconocimiento nacional e internacional (Calvin Klein, Carolina Herrera, Donna Karan, Vera Wang, etc)".



También su obra ha sido incluída en el libro Latin American Fashion Designers. “Represento a Honduras con mi marca GIA New York en el libro de los diseñadores latinos escrito por la fotógrafa de moda Marie Daverède”.

Ella ha publicado su trabajo en revistas internacionales como ser Cosmopolitan Mexico, l’Officiel Lithuania, Lucy’s, PAP, Kaltbult, Vulkan, Solstice.

Daverède en declaraciones a La Prensa dice que "siempre fuí apasionada de la fotografía, pero me dedico de manera profesional desde hace un poco más de 2 años. Me especialicé en moda porque me gusta el hecho que sea un trabajo en equipo (estilistas, maquilladores, modelos, etc) y que cada uno tiene su aporte de creatividad."

Latin American Fashion Designers está disponible en preventa en Ullule (https://fr.ulule.com/les-stylistes-de-mode-en-amerique-latine/) con 10€ de descuento hasta el 4 de septiembre, después estará a la venta en Amazon.

En declaraciones a LA PRENSA contó que “vivo desde hace dos años en Perú, también trabajé como fotógrafa de moda en Colombia; viajé a algunos países como Brasil, Bolivia, Ecuador, etc. Me gustó la cultura latinoamericana, por eso quise hacer un proyecto que presente una parte de esa cultura.”

Sobre el por qué eligió a Irías para representar a Honduras, dijo “me gustó su trabajo, ¡la originalidad en sus diseños!”

La fotógrafa Marie Daverède nos compartió imágenes de las publicadas en su libro

“Me gustó su trabajo, ¡la originalidad en sus diseños!”, dijo Marie refiriéndose a las creaciones del hondureño

