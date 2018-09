Victoria Beckham y Burberry, estrellas de la Fashion Week de Londres

Londres, Reino Unido | AFP |



La Semana de la Moda de Londres arrancó este viernes con un largo cartel encabezado por Victoria Beckham, que desfilará por primera vez con ocasión del 10º aniversario de su marca, y Riccardo Tisci, el nuevo creador estrella de Burberry.



Beckham debutó en las pasarelas de Nueva York en 2008, casi de puntillas, bajo la mirada intrigada de los especialistas de la moda curiosos de ver de qué era capaz la ex Spice Girl.



Diez años después, es una estilista respetada a la cabeza de una empresa valorada en más de 100 millones de euros por la prensa especializada. Y por primera vez presentará una colección en su país natal.



"Hace diez años, cuando Victoria Beckham empezó, muchos solo la veían como otra famosa con ganas de hacer moda pero sin ninguna formación", dice a la AFP Andrew Groves, profesor de moda de la Universidad de Westminster.



Pero "con trabajo duro y determinación, ha demostrado que quienes la criticaban al principio estaban equivocados".



- VB en Piccadilly -



Sabiendo que se la espera con gran expectación, la creadora de 44 años, especialista de lo sobrio y lo chic, contribuyó al alboroto esta semana alquilando la mítica pantalla publicitaria de Piccadilly Circus, en pleno corazón de Londres.



Es una forma para ella de mostrarle su éxito a todos. Y de hacer realidad su sueño de infancia.



"Cuando era pequeña, mis padres nos traían a Londres en coche (...) y siempre conducían en torno a Piccadilly Circus. Me acuerdo que miraba hacia arriba y pensaba: 'qué genial sería ver literalmente tu nombre escrito con letras luminosas'", explicó en una ocasión a The Telegraph.



El desfile, previsto para el domingo, debería atraer a numerosas estrellas y otros famosos, empezando por la familia Beckham --su marido David y sus cuatro hijos--, pero también "crucemos los dedos, algunas Spice Girls en primera fila", se excitaba la revista Vogue.



El otro momento fuerte de esta Fashion Week, dedicada a las colecciones primavera-verano 2019, será la primera colección del italiano Riccardo Tisci para Burberry.



El excreador de Givenchy tomó en marzo el relevo de Christopher Bailey. Su llegada es una muestra de la voluntad de renovación de la venerable marca inglesa, que el año pasado fue adquirida por Marco Gobbetti, otro italiano, tras unos resultados económicos poco halagüeños.



Burberry confía en el creador de 44 años, especialista del streetwear de lujo, para reforzar su presencia en lo más alto de la moda.



Su "visión creativa reforzará nuestra ambición para Burberry y posicionará la marca firmemente en el mundo del lujo", había dicho Gobbetti.

Bora Aksu cautivó con diseños románticos y se rigió por la norma de no pieles





- Sin pieles -



"Tisci parece la elección idónea para Burberry", analiza para la AFP Naomi Braithwaite, profesora de moda en la Nottingham Trent University.



"No tiene miedo de asumir riesgos creativos y de innovar, características que sustentan la filosofía de Burberry de estos últimos años", explica.



Originario de Tarento, ciudad portuaria del sur de Italia, diplomado por la prestigiosa escuela de moda londinense Central Saint Martins, Tisci ya empezó a dejar su huella al desvelar recientemente en Instagram el nuevo monograma de Burberry: una "B" blanca entrelazada con cintas rojas que forman las iniciales de Thomas Burberry, fundador de la marca en 1856.



El desfile tendrá lugar el 17 de septiembre a las 17h00 locales (16H00 GMT). El 17 es el número fetiche del diseñador, que a los 17 años se marchó a Londres buscando triunfar en la moda.



Este viernes la Fashion Week dio paso al color, que dominó en el desfile del joven irlandés Richard Malone, de 26 años, con tonos acidulados (amarillo, rosa, verde menta) y primaverales (lavanda, anís) en el caso del turco Bora Aksu.



Luego llegó el turno de Nicopanda, la marca de Nicola Formichetti, otrora estilista de Lady Gaga y creador de su célebre vestido hecho con filetes de carne. En esta ocasión optó por el sportwear y lentejuelas, inspirándose en la cultura pop de los años 90.



La Fashion Week de Londres será escenario el domingo de la segunda colección presentada en Europa por la firma española Delpozo --que hasta el año pasado desfilaba en Nueva York-- bajo la batuta del diseñador catalán Josep Font.



Además, propondrá su habitual legión de jóvenes talentos, empezando por Jonathan Anderson, director creativo de la firma de lujo española Loewe, considerado como uno de los más ingeniosos de su generación, que presentará el sábado la nueva línea de su propia marca, J.W. Anderson.



Y para el placer de los defensores de los animales, durante los cinco días de desfiles no se verán pieles de animales, reflejo de la evolución del sector ante un público cada vez más sensibilizado.